A la influencer no le ha quedado otra que decirle adiós a una de sus chaquetas favoritas tras quemarla sin querer en un sorprendente incidente.

Además de mostrarnos sus looks más estilosos y de darnos los consejos más acertados de maquillaje y peluquería, las influencers están ahí para contarnos su anécdotas del día a día. O si no que se lo digan a María Pombo, que bien te da sus tips de belleza y te recomienda sus cosméticos favoritos que te cuenta qué tal su experiencia como madre primeriza o se sincera, entre risas, sobre su último y sorprendente despiste. Y es que eso es justamente lo que hizo hace unos días cuando, sin darse cuenta y de la forma más simple, prendió fuego a una de las chaquetas más originales y bonitas de su armario.

Fue hace algo más de un día cuando, en una de las calles de la capital, María Pombo se acercó a una de esas estufas que dan calor en las terrazas de bares y restaurantes con tan mala suerte de que acabó prendiendo fuego a su chaqueta. La llama del calefactor, al contacto con el tejido de la prenda, hizo que esta se quemase un poco. Aunque no era nada especialmente grave, ni la joven de 26 años sufrió ningún daño, la chaqueta sí que quedó algo destrozada; lo suficiente para que la influencer no pueda lucirla más como protagonista de ninguno de sus estilismos.

La chaqueta a la que María Pombo ha tenido que decirle «adiós»

Muchas de sus seguidoras en Instagram han lamentado la pérdida. «¡Qué pena! Es tan bonita», escribía una. Sin embargo, y a pesar del destrozo, muchas de ellas han agradecido que, al menos, María Pombo pudiera sacarle fotos a la prenda antes del inconveniente. «Al menos tienes fotos de ella», añadía otra de sus fans. Y es que la joven se fotografío con su original chaqueta minutos antes de que todo esto ocurriera. Imágenes que la influencer ha colgado en la red social a modo de despedida y que ha subido con un mensaje de lo más divertido. «De cuando tenía una chaqueta que no olía a chamusquina», ha escrito la joven a través de la plataforma.

No obstante, y aunque a todos nos duele desteñir una prenda y no recuperarla jamás; mancharla de algo que jamás se irá; o prenderle fuego de la forma más tonta, siempre queda la opción de volver a comprarla. Y es que la chaqueta de la influencer, por suerte, sigue a la venta. Se trata de un diseño oversize, de grandes cuadros en blanco y negro, a modo colorblock que aún puede encontrarse en la web de & Other Stories por 129 euros. ¿Volverá María Pombo a comprarse la prenda o, por el contrario, optará por descartarla completamente de sus futuros looks? Tendremos que esperar para averiguarlo