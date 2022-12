¿Sabéis ya qué estilismo os acompañará en la entrada del nuevo año? Si no tenéis ni idea, debéis aguantar hasta el final, pues os damos ideas para triunfar con vuestro look. Elegir un buen conjunto para una noche de fiesta no es siempre una tarea fácil. Sobre todo, este año que la mezcla de estilos y tendencias es más variopinta que nunca. Mar Flores ha creado un party look súper favorecedor al que le ha hecho un arreglo para no pasarse de excéntrica. El resultado ha sido fantástico y queremos copiárselo para cualquier look navideño. Lo analizamos en detalle a continuación.

La modelo se ha hecho con una falda de Redondo Brand, una firma especializada en estilismos de invitada que está triunfando entre las famosas. Eugenia Martínez de Irujo, su hija, Tana Rivera, Laura Matamoros y otras muchas ya han lucido vestidos de esta firma española. Lo curioso es que el modelo Falda Celia que compró Mar en a web de la marca tiene un bajo plagado de plumas naranjas del que la influencer ha querido deshacerse por completo.

La falda tuteada de Mar Flores es de Redondo Brand y es perfecta para Nochevieja

Entendemos completamente esta decisión pues, para la parte superior Mar Flores ha elegido un top de paillettes plateadas súper brillante y con cuello vuelto de la firma The 2nd Skin Co. Hubiera sido demasiado combinar plumas con lentejuelas, así que la instagramer le ha pegado un tijeretazo y se ha quedado con esta falda de tubo midi en naranja vibrante, con un estampado de veta de madera muy chic. La falda de tubo tiene un precio de 259 euros en la web y puede ser un acierto seguro para una fiesta de noche. Si optáis por no quitar las plumas, una blusa blanca o una parte de arriba discreta puede ser el acompañante ideal para esta prenda tan vistosa.

Para sus pies, Mar ha elegido unos salones destalonados con tacón medio de la firma Magrit. Estos zapatos, de 330 euros, tenían un tono naranja bien parecido al de la falda, pero un poco más suave. La forma en pico de la puntera está muy de moda y lo mejor es que estiliza mucho la pierna.