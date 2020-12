Mar Flores sabe hacer las mejores combinaciones para conseguir siempre los looks más estilosos. El último, con un rollo roquero y chic, nos ha conquistado totalmente

Lleva en el mundo de la moda toda su vida y eso se nota. Primero subida a una pasarela y protagonizando editoriales y campañas, y ahora como diseñadora al frente de su firma Mar Flores Madrid. Por ello no nos extraña nada que caigamos rendidas a cada uno de los looks de Mar Flores. Sofisticada en sus vestidos de noche, clásica y elegante con sus trajes de trabajo, casual y siempre perfecta para los looks del día a día. El armario de Mar tiene todo para ir ideal de la mañana a la noche en todas la circunstancias. Porque la modelo, pareja del empresario mexicano Elías Sacal, tiene una vida social muy activa y por distintos lugares del mundo. Desde el Baile de la Rosa en Mónaco, a los veranos en un yate en Saint Tropez, los días relajados en su adorada Ibiza, las visitas a Nueva York y Miami, las jornadas de esquí en Gstaad o el Fin del Año en El Caribe… La vida de la exmodelo es la envidia de cualquiera y su vestidor también .

Hoy nos fijamos en su look de calle. Estamos de acuerdo que con su cuerpazo es fácil que todo lo siente bien, pero también hay que saber elegir las combinaciones para lograr el look más especial. Y Mar lo ha hecho.

La perfecta combinación de Mar Flores

Ha elegido un pantalón de piel recto de cintura alta con cinco bolsillo y botón forrado, que estiliza todavía más sus piernas, combinado con un jersey marinero en blanco y negro con cuello chimenea y botones dorados en el hombro izquierdo, de Claudie Pierlot. Además, una sobrecamisa en crudo con flecos en las mangas y zapatillas negras, de Converse.

Aunque la chaqueta de Woolrich es a primera vista la prenda más llamativa de todo el look, nos quedamos con sus pantalones de piel de Uterqüe.

Esta temporada la piel (o falsa piel) vuelve a triunfar en todas las prendas. La blazer de los 90 ha sido el must que hemos visto en todas las modelos e influencers, desde Kaia Gerber a Hailey Bieber, y la mayoría de las royals han caído rendidas a las faldas. Pero los pantalones no te pueden faltar y la opción del modelo de Uterqüe que lleva Mar, con un precio de 229 euros, nos parece de las mejores.

Desde el look más roquero al toque clásico, depende de cómo los combines, los pantalones de piel puedes llevarlos con todo. Mar ha hecho un mezcla 10. Roquero, cowboy, clásico, sport… todas esas combinaciones podemos decir de su último look: «Pues así de moderna iba yo por Madrid», comentaba Mar Flores a sus seguidores. Y nosotras decimos moderna, y, además, muy (muy) estupenda.