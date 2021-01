Lourdes Montes hoy celebra hoy su gran día, pues cumple 37 años, y lo ha querido hacer con un look informal de lo más chic.

Cumplir años es siempre motivo de alegría y más aún si estás tan estupenda y radiante como Lourdes Montes. La diseñadora celebra hoy su 37 cumpleaños y, como no podía ser de otra forma en ella, lo ha hecho con un estilismo tan acertado que estamos desando copiar como sea. De paseo por Sevilla, su ciudad natal, la socialité nos ha conseguido conquistar con un conjunto de corte informal pero con detalles muy chic que la convertían en una de las mejor vestidas de lo que llevamos de semana. ¡Y de año!

El look más bonito de Lourdes Montes para celebrar su cumpleaños

Lourdes ha combinado un jersey de cuello alto negro con unos vaqueros pitillo y unos bonitas botas altas negras, de discreto estilo cowboy, a conjunto con el sweater. Sin embargo, la guinda de esta maravillosa tarta (de cumpleaños, en este caso), ha sido el abrigo. La sevillana ha elegido un bonito abrigo midi de paño en un llamativo color verde esmeralda que no podía gustarnos más. A la combinación, la joven ha querido añadir un bonito detalle brillante en el cuello. Una gargantilla dorada que daba un toque muy elegante a todo el conjunto.

Los últimos años de Lourdes Montes en looks y éxitos profesionales

La esposa de Francisco Rivera comenzó como de diseñadora en 2014 junto a su hermana, Sibi Montes, junto a quien creó la firma Analilen, y su primer gran diseño fue el vestido de novia que lució para su boda religiosa junto al diestro, celebrada el 12 de julio de ese mismo año en la Capilla de Los Marineros de Sevilla, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Aunque todo su empeño e ilusión estaban puestos en ese vestido; las críticas no fueron nada positivas y la experiencia de las hermanas con los diseños nupciales no tuvo demasiado recorrido. Sin embargo, ella no se rindió y a principios de 2017 creó Miabril, una marca centrada en los trajes de flamenca, un mundo que ella conocía mucho mejor.

Por el Real de la Feria de Abril y por el camino de El Rocío han sido muchas las famosas que se han enamorado y han lucido sus diseños pero no ha habido mejor embajadora que ella misma. Lourdes Montes es todo un ejemplo de estilo clásico pero actual; pues tiene claro qué prendas le gustan y cuáles no y las adapta a la perfección a las tendencias que haya en todo momento. Su estilo es todoterrreno y su personalidad aún más. Hace apenas unos meses lanzaba Miabril textil, la línea de ropa de hogar de su propia marca; que tiene muy impresa su estilo y que nos encanta (y mucho).

Son tantos los looks que nos han enamorado de Lourdes Montes que, además de mostraros el que ha llevado en el día que celebra su 37 cumpleaños, hemos querido seleccionar a modo de homenaje algunos de nuestros favoritos de los últimos 365 días. ¡Felicidades, preciosa!