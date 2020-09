Después de anunciar su segundo embarazo Paula Echevarría, buceamos por sus imágenes para ver qué looks ha elegido para disimular tripita

Este miércoles, Paula Echevarría y Miguel Torres compartían una de sus publicaciones más emocionantes: el anuncio de su primer hijo en común. La actriz está viviendo su segundo embarazo. A pesar de que durante muchos meses han sonado con fuerzas los rumores de un posible embarazo por el simple hecho de haber cogido unos kilos, tal y como ella aseguró en más de una ocasión, no ha sido hasta ahora cuando de verdad estaba en estado. Aún así, no nos habíamos percatado de este hecho porque ha sabido disimular muy bien su barriguita de embarazada. ¿Qué looks ha elegido para ocultar sus primeros meses de embarazo?

Paula Echevarría ha sabido elegir las prendas perfectas

En la foto que publicó Paula Echevarría anunciando su embarazo ya se podía ver cómo tenía una pequeña barriguita incipiente. Aún así, durante las semanas anteriores ha sabido disimular perfectamente su embarazo. Y es que ha elegido looks perfectos para que no se note apenas la barriguita, además de ser estilismos muy acordes con su propio estilo, por lo que no llamado la atención. Primeramente, vamos a mostraros la imagen con la que Paula y Miguel Torres anunciaron la feliz noticia de que estaban esperando su primer hijo en común.

Tanto la actriz como su pareja, Miguel Torres, compartieron la misma publicación en la que anunciaban la feliz noticia. Junto a una bonita fotografía en blanco y negro de la pareja junto a Daniela, la hija de Paula con David Bustamante, escribieron lo siguiente: «Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia… en unos meses seremos uno más! 👶🏻❤». Tal y como hemos dicho, ya se puede ver en la fotografía que tiene una barriguita, una preciosa barriguita que no le hemos notado en sus últimas apariciones públicas ni siquiera en sus publicaciones de Instagram, donde es muy activa.

De hecho, un día después de anunciar su embarazo, tuvimos acceso a las primeras imágenes de Paula Echevarría tras la feliz noticia. Y no pudimos evitar echarle un ojo a su look: vestido cortito y vaporoso con el que disimula barriga. Esa es la tónica que ha ido siguiendo durante cada una de sus apariciones públicas, donde ha apostado por prendas con volumen, vestidos amplios o de cortes rectos que no se ajustaban a su silueta y no nos ha dado ninguna pista del estado de Paula Echevarría. Hemos recopilado algunos de los looks con los que ha sabido ocultar a la perfección los primeros meses de embarazo y estaremos atentos a cómo serán sus looks premamá. ¡Tenemos mucha ganas de verlos!