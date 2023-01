La actriz asturiana y Miguel Torres han celebrado con una cena sus cinco años de noviazgo. Una bonita historia de amor que empezaba en 2018 y que no ha dejado de regalarnos buenos momentos. Paula Echevarría ya había dejado el listón alto con su estilismo para dar la bienvenida al año, pero ha mostrado un look súper elegante para celebrar el amor junto al exfutbolista. Os contamos todos los detalles a continuación.

La influencer ha celebrado su aniversario en una cena especial junto al amor de su vida. Aparte de regalarle unas lacónicas palabras: «feliz aniversario, mi amor» junto a este mensaje, compartía un vídeo compartiendo vivencias con su pareja, con «Otras vidas» de Carlos Rivera de banda sonora. Pero centrándonos en la moda, Paula se ha ataviado con un precioso vestido que queremos robarle. Paula Echevarría es una fan incondicional de los total black looks, porque le sientan genial y porque son ideales para ocasiones especiales. El negro estiliza la figura, es perfecto para disimular los excesos de Navidad y si va acompañado del diseño que ha lucido la jurado de Got Talent, mejor que mejor.

Paula Echevarría combina su vestido de flecos con unas botas over the knee

Paula ha dejado en manos de la firma Space Flamingo el vestido de su aniversario. El diseño, que parecía un conjunto de dos piezas, estaba formado por un top negro de manga larga con hombreras. Además, contaba con flecos de brillantes negros sobre una gran abertura de estilo cut out. El corte de la cintura dejaba casi todo el costado izquierdo al aire y parte de la espalda y daba paso a una falda mini ligeramente drapeada y súper ajustada. El vestido está disponible en la web de la marca a un precio de 208 euros.

El bolso de brillantes, el must have en todas las fiestas de esta temporada

Para darle un poco de luz a un outfit tan sobrio, Paula decidió agregar algunos accesorios. Por un lado, un bolso de mano con asa rígida de brillantes de la firma Fetiche Suances, otra de sus favoritas. Como llevaba un escote redondo y cerrado, prefirió apostar por unos pendientes XXL en forma de corazón plateado de la misma marca.

La ex pareja de David Bustamante enfundó sus pierna en unas medias negras translúcidas y calzó sus pies con unas botas altas que están súper de moda. Las botas de estilo over the knee son un diseño de Guess y tienen una punta angulosa y un tacón fino muy chic. Este tipo de botas alargan mucho las piernas visualmente y son perfectas para combinar con una falda mini como la que lucía Paula. El modelo de botas que ha lucido Paula tiene un precio de 162 euros y están también disponibles en todos los números en la web oficial de la marca. Este calzado se mantiene en la cresta de la ola desde hace meses y parece que va a seguir con nosotras hasta bien entrada la primavera.

En cuanto a su look beauty, Paula optó por un maquillaje oscuro en sus ojos. Le dio profundidad a su mirada con un smokey eye muy bien difuminado hacia las sientes, rímel y la línea de agua bien delineada. La actriz es de las que no le teme al bronceador, y esparció una buena cantidad de bronzer bajo sus pómulos para dar forma a su rostro y mejorar el tono de su piel.