La influencer nos ha sorprendido en su Instagram con un look de lo más salvaje. Prendas efecto piel, botas track y mucho, mucho estilo.

Es por todos sabido que Amelia Bono es, sin duda, una de las mujeres más estilosas (y atrevidas) de todo Instagram. Ella no le teme a nada y, moda que sale, moda que prueba en sus propias carnes. Ya sean las camisetas decoradas con hombreras XXL, las botas de estilo cowboy, el estampado de cebra o los abrigos de pata de gallo; la influencer intenta siempre darle una oportunidad a todas y cada una de las tendencias que van apareciendo. ¡Y no podemos agradecérselo más! Amelia Bono es toda una fuente de inspiración y ver en ella los looks más actuales nos da ideas sobre cómo combinar las trends más rompedoras del momento. Una de las tendencias más arrolladoras de la temporada de invierno es el tejido efecto piel. Cazadoras, vestidos camiseros, faldas y pantalones elaborados a base de polipiel y que crean un efecto de lo más salvaje en nuestros estilismos que es imposible que pase desapercibido. Una moda que la empresaria no ha dudado en probar.

La hija de José Bono ha posado ante sus más de 320 seguidores con un conjunto de cazadora, minifalda efecto piel y botas de caña alta; todo en color caqui, con el que sacaba su lado más salvaje y guerrero. Un estilismo todoterreno que ya ha conquistado a la influencer pero que ha tardado más bien poco en enamorarnos a todas nosotras. Es por ello por lo que no hemos podido evitar navegar por la red para encontrar todas y cada una de sus prendas. ¡Y sorpresa! Lo hemos conseguido.

Así es el look más salvaje (y acertado) de Amelia Bono

Tenemos buenas noticias, y es que el conjunto de la influencer está formado única y exclusivamente por prendas y complementos de marcas low cost. La cazadora, efecto piel y con diseño oversize y cropped, pertenece a la última colección de Mango. Al igual que la falda que, de corte mini y también de polipiel, forma junto a la cazadora una combinación de diez pensada para triunfar. Las botas, por el contrario, son de Zara y nos resultan muy similares a las que hace semanas vimos en los pies de Sara Carbonero y Laura Matamoros. Un modelo de bota de caña alta con suela track y de aspecto engomado en color verde caqui que parecen pensadas para llevar tal y como Amelia Bono hace. Un total look de firmas low cost que aún puede ser tuyo, pues está disponible en todas las tallas.