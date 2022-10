Por fin uno de los estrenos más esperados de este 2022 llega a los cines. Se trata de ‘Los renglones torcidos de Dios‘, la nueva película de Oriol Paulo que cuenta con Bárbara Lennie, Eduard Fernández o Loreto Mauleón entre sus protagonistas. Ayer por la noche se celebró en Madrid la première y, por supuesto, fueron muchos los rostros conocidos que no quisieron faltar al evento: Andrea Levy, Eva Hache, Almudena Cid, Ana Polvorosa, Lolita Flores… Todas ellas sacaron sus mejores galas para triunfar en una noche tan especial.

Mención especial merece Lolita, porque hacía tiempo que no la veíamos tan guapa. Y es que para la ocasión decidió apostar por la que es, sin duda, la prenda tendencia de este otoño: el chaleco sastre. Una opción ganadora para las mujeres mayores de 50 años, ya que logra sumar un plus de elegancia y rejuvenece a partes iguales. Eso sí, la cantante quiso adaptar esta prenda a su estilo y no dudo en combinarla de forma muy ‘flamenca’.

Lolita Flores arrasa con un look ideal para las mujeres mayores de 50

El chaleco de traje, o tipo sastre, ha invadido este otoño todas las tiendas. Y es que hace ya varios meses que las pasarelas y los grandes diseñadores dictaron que se va a convertir en imprescindible en nuestro armario. Su exquisita confección lo convierte en una prenda minimalista que interpreta el estilo masculino sin perder al mismo tiempo ni una pizca de feminidad. Y el mejor ejemplo es Lolita Flores.

La madre de Elena Furiase ha elegido un modelo sencillo en color negro y se ha decantado por llevarlo abierto para combinarlo a la perfección con una blusa verde con volantes en el pecho y los puños, muy de su estilo. ¿Para completar el look? Unos pantalones pitillos negros, unos botines de tacón y un maxi cinturón multicolor. ¡Sigue bajando para verla ya!