Primark acaba de sacar su colección en colaboración con Paula Echevarría y ha desatado la locura entre sus clientes habituales. Una de las prendas estrella de esta colección ha sido un abrigo fucsia que se ha agotado en menos de 24 horas, aunque la reposición de esta prenda ya está en trámites. Laura Matamoros ha sido una de las rápidas en conseguir el abrigo de Primark más trendy de la temporada.

La hija de Kiko Matamoros ha arrasado con la colección de Paula y ha creado un total look que nos ha encantado y que es ideal para otoño. La prenda principal de su estilismo fue el precioso abrigo de estilo barbiecore, teñido de un fucsia super llamativo. Este color por el que todas están perdiendo el juicio va a quedarse mucho entre nosotras. Además, la joven se ha hecho con unos pantalones vaqueros con aberturas en los bajos y de tiro alto con un corte muy favorecedor. Laura asegura que son comodísimos y, como bien sabéis, súper económicos.

Laura Matamoros ha combinado su abrigo de Primark con un look casual

Gran parte de la colección está formada por prendas de estilo preppy, con ese aire universitario que está tan de moda. Por eso, la influencer ha incluido en la parte superior de su outfit un jersey beige de punto con dibujos trenzados y de corte crop que combinaba genial con los pantalones vaqueros.

Para ponerle un poco de brillo al conjunto, Laura ha colgado de su cuello unas cadenas con abalorios dorados que resaltaban sobre el color de la temporada. Unas zapatillas blancas de estilo casual completaron su outfit sin estridencias ni más detalles excéntricos. Con un abrigo de estas características es preferible dejar a un lado los complementos llamativos, no queremos parecer un árbol de navidad.

Desliza para ver el look de Laura Matamoros en la galería y corre a por tu abrigo fucsia, no prometemos que no se vuelva a agotar.