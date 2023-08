La esperada cena de la Familia Real en Mallorca llegó la noche del sábado, después de que el Rey Felipe entregara los galardones de la Copa del Rey de Vela, donde él, al timón del Aifos, quedó clasificado en segundo lugar. Los Reyes, con sus dos hijas, la Reina Sofía y la Princesa Irene estuvieron cenando en el restaurante Mía, especializado en gastronomía mallorquina, en Portixol. Muy relajados y distendidos salieron del local pasada la medianoche, donde nos sorprendió la hija menor de los Reyes con un vestido muy festivo y original (con un guiño a su abuela la Reina Sofía).

La Infanta Sofía demuestra en cada aparición que la moda y las tendencias no tienen secretos para ella. Con una personalidad muy definida desde que comenzó la adolescencia, la joven sabe elegir siempre estilismos de impacto. Y esta ocasión no fue una excepción. La hija menor de los Reyes eligió un vestido largo de escote en pico con abertura en la espalda (la tendencia cut out que arrasa esta temporada y ya llevaron su hermana y su madre), manga por encima del codo, bajo rematado en volante, cintura elástica y cierre trasero con cinta regulable. Pero lo más llamativo del diseño, y lo que lo hacía realmente especial, era su estampado Ikat en tonos morados con detalle de hilo dorado.

El vestido de la Infanta Sofía con reminiscencias griegas

El vestido nos ha encantado y es perfecto para lucir en una cena, como ha hecho la Infanta, pero también para llevarlo a una boda de verano. Es de la firma Babbaki y tiene un precio de 119 euros. Esta marca, que significa algodón en griego, fue creada en enero de 2019 por las hermanas Beatriz y Andrea Pérez y sus prendas de inspiración boho son confeccionadas en talleres artesanales.

Como es norma royal en el verano mallorquín, la Infanta Sofía combinó el vestido con unas alpargatas de esparto en tono piedra. Sofía, a diferencia de las que calza su hermana, la Princesa Leonor, prefiere un modelo de plataforma baja y con remate deshilachado, lo que le da un toque todavía más informal. Un modelo muy parecido, aunque en distinto color, al que lució durante el posado en los Jardines de Alfabia.

.

Completó el look con su melena larga perfectamente peinada con raya al lado y adornada con dos pequeñas trenzas de raíz y un maquillaje un poco más marcado de lo que en ella es habitual, con los labios rosados e iluminador.

No sabemos si todavía la Familia Real nos dará otra sorpresa en Mallorca antes de finalizar sus vacaciones, pero si sucede, seguro que la Infanta Sofía volverá a sorprendernos con otro look ideal.