La modelo ha salido a pasear por Nueva York con un look ideal, con traje pijama y complementos deluxe. La mejor inspiración para estos días si no estás en la playa

Mientras muchas celebrities internacionales están disfrutando de las vacaciones navegando por la Costa Azul, la Costa Amalfitana o en Ibizia, Karlie Kloss se ha quedado en Nueva York. Durante todo este tiempo no dejamos de ver estupendos looks de playa, pero también echamos de menos esos estilismos en los que inspirarnos si nos quedamos en la ciudad. Ahora ha sido la súper top estadounidense la que nos ha dado las claves para vestirnos durante este mes de agosto si no tenemos la fortuna de poder marcharnos a alguna playa. La consigna es clara: comodidad y estilo. Y ella lo cumple con creces al elegir un traje tipo pijama con unos complementos exclusivos.

Karlie ha optado por una camisa recta ligeramente oversize de manga larga de popelin (el tejido más fresco) en tono lavanda, combinada con unos shorts en el mismo tejido y color. Un conjunto muy cómodo y sport, pero a la vez con mucho estilo. Nos encanta la idea del conjunto pijama y todavía más el color que ha elegido, uno de los que no van a poder faltar en tu armario el próximo otoño. El lila, en todas sus versiones, desde el lavanda a los más intensos, va a ser imprescindible.

El pijama con los complementos deluxe

Pero si el conjunto es estupendo no se quedaron atrás los complementos, aunque en este caso solo están al alcance de muy pocos bolsillos. Karlie Kloss ha combinado su traje pijamero con unos complementos en negro ideales. Un bolso bandolera de Gucci, el modelo Horsebit 1955, que tiene un precio de 1.350 euros, y a los pies las mules Tribute en piel lisa de Saint Laurent, de 495 euros. Dos de los modelos más clásicos e icónicos de las respectivas firmas, que tienen su réplicas en las marcas low cost para todos los bolsillos.

Ya sabemos que los complementos pueden arruinarte el mejor de los looks o hacer ganador el más sencillo. Nos lo acaba de demostrar Karlie Kloss con este bolso y las palas, que son los mejores aliados para cualquier estilismo y para pasear por la ciudad este verano.

Los lazos que la unen a la familia Trump

La súper top esta casada con el empresario e inversor Joshua Kushner, cuñado de Ivanka Trump. La pareja comenzó su relación en 2012 y el 18 de octubre de 2018 la sellaron con una romántica boda, a la que no asistieron Jared Kushner, hermano de Joshua, ni su mujer, Ivanka, entonces con un importante papel en la presidencia de Donald Trump. Ambas parejas están en las antípodas políticamente y Karlie no tuvo problemas para alzar la voz en contra de algunas de las decisiones que tomó Trump durante su mandato presidencial.

El pasado 14 de marzo nació el primer hijo de la pareja, Levi Joseph, y desde entonces la modelo está totalmente volcada en el cuidado de su pequeño.