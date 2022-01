Más guapa que nunca. Así ha reaparecido Julia Otero en ‘El Hormiguero’ después de estar un año apartada de los medios de comunicación debido a un cáncer de colon. La presentadora, que volvió el pasado 10 de enero al trabajo, a su programa ‘Julia en la Onda‘ en Onda Cero Radio, ha querido charlar con Pablo Motos y explicar cómo se encuentra después de este duro proceso. «Cada día se diagnostica cáncer a 800 personas, unas 300.000 al año, y no soy diferente a ellos. Lo único que quiero es ayudar a la gente que no tiene voz. En la quimio hay un momento en que no te importa estar vivo, te quita la vida», afirmaba emocionada la periodista.

Lo cierto es que aunque Julia todavía tendrá que esperar cuatro o cinco años para ver si las ‘células egoístas’ vuelven, como ella misma llama al cáncer, ha empezado el 2022 con fuerza y llena de ilusión. Algo que también se refleja por fuera, ya que estaba espectacular con un traje ejecutivo en color azul cielo intenso que ya se ha convertido en objeto de deseo para muchas de nosotras.

Julia Otero reaparece con el traje de chaqueta más todoterreno

Los trajes de chaqueta se han convertido en esa alternativa perfecta que te saca de cualquier apuro las 24 horas del día. Ya sea en versión ‘oversize’ o bien con patrones entallados, consiguen aunar comodidad y estilo a partes iguales. Las que más saben de moda ya hace mucho tiempo que se proclamaron seguidoras absolutas. Y es que no solo son los mejores aliados para ir a trabajar, sino que también funcionan de la mejor manera en las noches más especiales. ¿Otro plus? Se pueden reutilizar por separado, por lo que son una inversión segura.

Si por todos estos motivos ya teníamos claro que el traje de chaqueta es un imprescindible temporada tras temporada, después de ver a Julia Otero no tenemos dudas de que también es la opción infalible para las mujeres mayores de 50 años, ya que consigue rejuvenecer y ganar estilo sin apenas esfuerzo.

La periodista ha lucido un diseño entallado en color azul intenso, con hombreras, maxi solapas y botones a juego que le sentaba como un guante. ¡Todo un acierto! ¿Para completar el estilismo? Un top lencero, stilettos y un collar de lo más original.

Invierte en las rebajas y reutilízalo en primavera

Te damos nuestra palabra: el traje de chaqueta va a seguir en alza la próxima primavera. Y no tengas miedo de apostar por un tono vistoso como el de Julia Otero, porque después podrás aprovechar las dos piezas por separado. La blazer con jeans, faldas midi satinadas o incluso vestidos plisados. ¿El pantalón? Con blusas románticas o jerseys finos estampados. ¿Ya te hemos convencido? Por ahora no hemos conseguido averiguar de dónde es el traje azul cielo de la presentadora, pero hemos rebuscado en las rebajas y hemos encontrado en El Corte Inglés uno muy parecido al 50% de descuento. ¡Fíchalo ya!