Jessica Bueno nos ha conquistado con su bufanda multicolor de Loewe para elevar y alegrar su look más sobrio para pasear por Madrid

Hace unos tres meses que Jessica Bueno abandonó su vida en Inglaterra para mudarse junto a su pareja, Jota Peleteiro, y sus dos hijos, a Vitoria. Desde entonces tenemos mayor acceso a la modelo y a sus impecables looks. Ahora, hemos tenido la oportunidad de verla paseando por las calles de Madrid con un estilismo más sobrio de lo que normalmente nos tiene acostumbrados. A pesar de esto, ha sabido como elevarlo y alegrarlo gracias a un complemento estrella: la bufanda. Pero no una cualquiera. Ha optado por una de rayas multicolor, que nos encanta. Es de Loewe y cuesta 195 euros.

La bufanda multicolor, un must have entre las que más saben de moda

Son muchas las prescriptoras de moda, influencers o celebrities que cada vez apuestan más por las compras responsables y por optar por básicos para su día a día. Eso sí, dándole algún toque de tendencia o de color con alguna prenda algo más animada. Eso es precisamente lo que ha hecho Jessica Bueno, que ha reaparecido con un total look en negro compuesto por un abrigo de lana largo y unas maxi botas con tacón, al tono. Además, el minibolso Lady Dior que tiene un precio de 3.200 euros. Debajo del espectacular abrigo dejaba ver un jersey gris, uno de los colores que se han convertido en uno de los más deseado esta temporada.

A pesar de este look, a primera vista aburrido, lo más llega con su espectacular bufanda multicolor, el accesorio estrella del invierno, que además alegra cualquier looks. Incluso en los días más grises. E inclusos aquellos más sobrios. Esta temporada se llevan las bufandas en versión XL y cuanto más color, mejor. Un accesorio confortable, vistoso y de lo más llamativo que necesitas para pasar los días que queden de frío. Aunque nos hubiese venido genial tras el paso de Filomena por la mayor parte del país, todavía estás a tiempo de hacerte con uno como el de Jessica Bueno y alegrar todos tus looks.

Jessica Bueno opta por la bufanda en tamaño maxi y a todo color

Si la bufanda y los pañuelos son una tendencia que cada año se reinventa, este año apuesta por aquellas en clave maxi, a todo color y casi hasta al suelo. Lo último que quieren las firmas y marcas este año es que pases frío. Y es que con la pandemia que tenemos encima lo mejor es cuidarnos. Por este motivo, os proponemos varios modelos diferentes para que elijas el que más se adapte a tus gustos. También os incluimos la apuesta de Jessica Bueno. Su bufanda multicolor de lana y mohair con estampado de rayas y bordes con flecos, ¡Qué gustosa!