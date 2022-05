La resaca de su boda con Álvaro Falcó, el pasado 2 de Abril en el palacio de Mirabel en Plasencia (Extremadura), y sus lookazos de invitada todavía nos tiene noqueadas. Isabelle Junot aprovecha cada ocasión para lucir modelitos que la convierten en la perfecta invitada para una boda o fiesta de noche.

Isabelle Junot la invitada mejor vestida en todas las fiestas

El vestido que os enseñamos hoy (en nuestra galería) de The IQ Collection le sienta como un guante, ajustándose a su silueta con ese diseño que pone todo el protagonismo en los detalles de su confección. No es para menos, con ese escote anudado al cuello y la espalda descubierta para atraer todas las miradas. Por no hablar de sus corte midi y su diseño bicolor en marino y teja, una combinación cromática de éxito. Se trata de una pieza ligera, fluida y con clase. A la venta por un precio de 210 euros (de nombre ‘Siena’), disponible de la talla XS a la XL.

Semejante lookazo merece ser combinado con mucho estilo. Por eso, la prima (política) favorita de Tamara Falcó lo ha lucido con unas bonitas sandalias, de corte cuadrado, trenzadas y acolchadas en color marrón.

Sin duda, este vestido es de esos que destacan. No solo por ser un diseño ultra femenino, sino también por ser muy cómodo y con un toque elegante y refinado difícil de superar. No importa la talla o la edad o el evento, si quieres conseguir resaltar este verano, esta pieza es el que buscas.

Isabelle es amiga íntima de Inés Domecq

Su sentido innato de la moda ha convertido a Isabelle Junot en modelo a seguir para muchas de nosotras. Nos inspiramos en su estilo fresco y tomamos nota de sus estilismos más formales para ser la invitada perfecta.

Para la recién estrenada marquesa de Cubas, es muy importante no perder la naturalidad a la hora de vestir. Su carácter es elegante, pero con punto rebelde, que lo hace aún más irresistible. Y es que su secreto reside en ser ella misma. Así acierta en todas sus citas.

En su último ‘sarao’; durante el lanzamiento de la nueva colección cápsula de ‘The IQ Collection’, junto a la marca de coches Toyota, ha demostrado que es la invitada mejor vestida. Isabelle es amiga íntima de Inés Domecq. Además no es la primavera vez que la experta en nutrición lleva un vestido de su colección. Para la boda de Carlos Cortina y Carla Vega Penichet se dejó ver con un vestido de cuadros Vichy de la firma, que combinó con accesorios rojos.