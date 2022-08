Defensora de las tendencias y con un deseo insaciable por enseñarnos las últimas novedades de moda que nos inspiren, Isabelle Junot nos ha descubierto las dos tonalidades que se van a llevar mucho este otoño: el rojo y el morado. Una atrevida apuesta por dos gamas que parecen imposibles, pero que encajan de maravilla.

Normalmente cuando bajan las temperaturas, es habitual que los colores tierra y los tonos oscuros se apoderen de nuestro armario. Pero, este año, todo parece indicar que las tonalidades chillonas e inusuales darán mucho que hablar. De hecho, si llevar en un mismo look el rojo y el morado parecía misión imposible, la marquesa de Cubas; como buena prescriptora de moda, ha demostrado que no solo es acertado, sino que es una combinación 10. ¿Un truco? Elegir prendas lisas y sin demasiados adornos para que no resulte recargado.

Isabelle Junot demuestra que la combinación de rojo y morado es una de las que más se llevan