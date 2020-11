Isabel Preysler quiso acompañar a su pareja, el escritor Mario Vargas Llosa, en su noche más especial, donde recogía el Premio Festival Eñe 2020.

Por todos es sabido que Mario Vargas Llosa es uno de los escritores contemporáneos más importantes del mundo hispanohablante. Entre nuestras estanterías seguro que podemos encontrar alguna novela escrita por el político peruano. Quizás El pez en el agua, La ciudad y los perros o, a lo mejor, Piedra de Toque. Todos hemos leído algo de este prestigioso literato y, si no, no tardaremos mucho en hacerlo. Nuestras librerías domésticas cuentan con algún volumen de su extensa bibliografía. Sin embargo, sobre sus baldas y muebles, además de de sus obras, Vargas Llosa puede presumir de galardones y estatuillas; pues cuenta con una extensa colección. Entre ellos el Premio Nobel de Literatura que recibió en 2010 o el Premio Festival Eñe que recogió ayer mismo en una ceremonia de lo más especial. Acompañado por hija, Morgana Vargas Llosa pero también, cómo no, por su pareja, la siempre elegante Isabel Preysler.

Aunque el claro protagonista de la velada que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid era el galardonado novelista, la que volvió a captar la atención de todos los presentes en el evento fue Isabel Preysler. La madre de Tamara Falcó, que se ha ganado a pulso el título de reina de corazones pero también el de mujer más elegante de España, casi sin pretenderlo, logró enamorarnos con un sencillo conjunto con el que no podía estar más guapa. Un look de lo más eficaz pero también de lo más especial.

Isabel Preysler, impecable y muy elegante en la noche más especial de su pareja, Mario Vargas Llosa

Ni vestidazo ni brillos ni grandes volúmenes. La socialité no necesitó de mucho para conquistarnos a todos con su elección fashionista. Y es que ella bien sabe qué prendas elegir en cada ocasión para triunfar de la mejor forma. En esta noche tan especial, optó por un conjunto de jersey y pantalón a tono; un look monocromático en azul cielo cuyos detalles lo convertían en todo un acierto. Con pantalón recto de pinzas y jersey de cuello redondo con detalles de flores en color plateado, combinado con un bolso de mano a conjunto y un abrigo tres cuartos de paño blanco; Isabel Preysler no podía estar más guapa.

A modo de calzado eligió unos sencillos zapatos de punta beige y se quiso proteger, como suele hacer, con una bonita mascarilla de Kausi, diseñada por su amiga Bárbara Pan. Concretamente, por el modelo Versalles que tiene un precio de 18 euros. Un conjunto de 10 que la reina de la elegancia quiso rematar recogiendo su pelo en una sencilla coleta baña. Siempre impecable, resulta imposible encontrar un fallo en sus looks.