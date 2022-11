Hay quienes prefieren celebrar sus nupcias en otoño, aunque esto siempre produce quebraderos de cabeza a las invitadas. ¿Qué me pongo? Es la pregunta que más se hacen las asistentes cuando existe la posibilidad de que caiga un chaparrón. Lo mejor es no pensárselo e ir a por todas, como ha hecho la protagonista de nuestro artículo. Isabel Jiménez ha asistido a una boda con el vestido midi que mejor sienta y que no pasa de moda, eso sí, carísimo. Analicemos su look en detalle, pero aguanta hasta el final, porque hemos encontrado una prenda muy parecida en formato low cost.

La presentadora no lo ha dudado ni un momento y ha apostado por una de las tendencias que lleva dando guerra casi todo el 2022, el vestido midi satinado. Un vestido midi es completamente atemporal, es ideal para las más bajitas y si tiene el corte y el escote parecido al que eligió Isabel, te lo aseguramos, te sentará como un guante.

La prenda en cuestión es un diseño de la firma Silvia Tcherassi, en el modelo Zia, aún disponible en su web, pero a un precio de 1.490 euros. El vestido lo tiene todo para ser una prenda favorecedora y reutilizable en más eventos elegantes. Por un lado, el escote cruzado en forma de V, que alarga el cuello y realza el pecho; además, cuenta con unas mangas largas abullonadas muy elegantes. Es ceñido en la cintura y tiene una falda con corte evasé que estilza la figura. La prenda tenía un color amarillo cítrico confeccionado en jacquard, con un estampado amarmolado abstracto que está despuntando en las colecciones de estilo arty.

Isabel Jiménez asiste a una boda con vestido de Silvia Tcherassi y zapatos de Aquazzura

El vestido es muy versátil y nos da mucho juego a la hora de elegir tacón, pues podemos apostar por un tono colorido y llamativo o por uno más clásico, como el que eligió Isabel. La presentadora optó por unos zapatos de Aquazzura en color plata que combinaban a la perfección con un bolso bandolera de cadena en el mismo tono metalizado.

Una buena alternativa low cost del vestido de Isabel es este de la firma Asos Design, con un diseño muy parecido, aunque de estilo wrap y con manga francesa. El satinado, el color y el corte es muy similar y tiene un precio mucho más económico, 42 euros.