La mayoría de las políticas no parecen especialmente muy preocupadas por la moda, optando casi siempre por looks anodinos de trabajo sin mucho que decir. Pero en los últimos tiempos hemos visto como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, nos deleitaba acto tras acto con una auténtico desfile de modelos propios de las mejores influencers. Pero no solo ella. Parece que poco a poco se han dado cuenta que la responsabilidad de su trabajo no es incompatible con la alegría en los estilismos. Por eso nos hemos fijado en el look que Inés Arrimadas ha lucido para dar el primer paseo con su hijo Álex, que nació el pasado 21 de mayo.

La presidenta de Ciudadanos optó por el look más cómodo, en una imagen bastante alejada de la vida pública, donde siempre la vemos con estilismos más serios y convencionales. Inés Arrimadas eligió una falda larga fluida con goma en la cintura estampada en tonos azules con un punto muy hippie, que combinó con la básica camiseta blanca de manga corta y cuello redondo. Una combinación juvenil y muy propia para estos días calurosos de verano en la ciudad.

A los pies el complemento que no paramos de ver en todas las famosas: las sandalias con plataforma y la suela de esparto. El calzado más cómodo y perfecto para dar el toque a los looks de verano.

El pañuelo

Y no podemos olvidarnos del pañuelo en la cabeza. Durante estos meses va a ser el complemento que más vamos a ver entre las influencers y el que debes llevar si quieres estar a la última. Inés ha elegido la versión menos llamativa llevándolo a modo de diadema, pero también es la mejor para completar su look.