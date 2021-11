Aunque parece que ya han llegado los primeros días fresquitos, todavía nos resistimos a sacar del armario los gruesos jerséis y chaquetas de punto. Por eso ahora es el momento de los chalecos, esa prenda intermedia, ideal para los looks otoñales y que, además, esta temporada es tendencia absoluta. Eugenia Osborne lo deja muy claro con uno de los mejores outfit de la temporada.

La hija de Bertín Osborne ha optado por un estilismo de lo más cómodo y sencillo, pero muy elegante, donde el gran protagonista es su chaleco de punto mostaza, que combina con una camisa de cuadros en tonos azules, rojos y verdes, y unos vaqueros. Un look ideal, que combina con un cinturón de cuero con gran hebilla y en la mano el bolso Archy de la firma Reliquiae, el preferido de las mujeres más elegantes de nuestro país para fiesta o eventos especiales, pero que Eugenia demuestra que también es perfecto para llevar en el día a día.

Una de las firmas preferidas de Eugenia Osborne

Eugenia ha elegido un chaleco en tono mostaza de Hoss Intropia, una firma que después de un tiempo desaparecida, regresó la pasada temporada con las hermanas Osborne como protagonistas de su campaña de lanzamiento. La prenda es el modelo Ladis de punto con hilo metalizado, corto, de escote redondo y juego de calados, trenzas y canalé. Su precio es de 79,99 euros y todavía lo tienes disponible en todas las tallas en la web de la firma.

Los chalecos de punto arrasan esta temporada

Un chaleco es una de las compras indispensables para este otoño. Pero no solo los de punto, también triunfan los acolchados, como la mejor prenda de entretiempo. Son nuestro salvavidas cuando todavía el frío no es muy intenso y no has tenido que sacar todavía los abrigos y plumas.

Los chalecos son versátiles y muy fáciles de combinar. Puedes optar como hace Eugenia y llevarlo sobre una camisa potente o optar por la combinación más clásica de la camisa blanca. También puedes elegir un sencillo jersey de punto fino de cuello cisne, haciendo el mix que podemos confundir con un jersey. Pero si no te quieres olvidar del verano por completo o eres más calurosa… puedes llevarlo con una camiseta fina de manga larga, y si te gustan más los años 80, opta por una camisa con cuello bobo que sobresalga por encima del chaleco.

Además, no sólo puedes ponértelo con un vaquero simple y común. Atrévete y combina tu chaleco preferido de este invierno con una falda y luce tus piernas perfectas. Otra alternativa puede ser con un pantalón de cuero, otra de las tendencias que más vemos esta temporada.

Sea cual sea tu estilo, un chaleco en el armario no va a poder faltarte este otoño