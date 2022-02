Gloria Camila acaba de cumplir 26 años en un momento personal delicado para ella. Las desavenencias con su hermana Rocío Carrasco han provocado una brecha familiar que se agiganta con el paso de los días. Sin embargo, pese a su juventud, triunfa en su trabajo siendo una de las colaboradoras más queridas y socorridas de ‘Ya son las ocho’. En el amor tampoco le va nada mal y su relación con David va por buen camino.

Además su carrera como influencer no ha dejado de reportarle beneficios económicos. Gracias a su exposición en redes sociales, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado cuenta con un extra de dinero que no le viene nada mal. Utiliza su perfil de Instagram como escaparate donde deja claro, con sus looks, que los bolsos caros son unos de sus complementos fetiche. Con el último, de Prada, estrena un año más.

Gloria Camila encuentra en Prada su nuevo bolso de lujo

Con su toque sofisticado, el bolso reinterpreta un diseño emblemático de la marca de los noventa. Las sofisticadas líneas curvas, realzadas por la característica forma redondeada en los laterales y la parte inferior, otorgan un aspecto ligero y suave a este bolso con solapa. La piel cepillada, un material moderno y versátil característico de las colecciones de Prada, es idónea para crear nuevas combinaciones y contrastes continuamente. El logo decora el diseño.

Hemos buceado por la página web la firma italiana, pero el suyo está fuera de ‘stock’ en estos momentos. Sin embargo, hemos fichado uno muy parecido que debe tener un precio muy similar al de Gloria Camila, -teniendo en cuenta que los bolsos de la marca no bajan de los mil euros-.

Amante del lujo desde siempre y para siempre

La joven ha experimentado un imparable ascenso hacía un estilo de vida más lujoso, un camino hacía el mundo de la exclusividad en el que vive su día a día. Su ascenso a la fama también se ve reflejado en la forma en la que ahora entiende la moda. Porque desde que es influencer y tiene un nombre propio reconocido, debe estar a la altura (cuenta con una comunidad legionaria en Instagram que supera los 800 mil seguidores, ganando en seguidores a su prima Rocío Flores).

Es cierto que Gloria no suele fardar en redes sociales de los bolsos que colecciona, pero sí los lleva de vez en cuando para sus salidas con amigas y aprovechando la ocasión se hace un par de fotos con piezas exclusivas que cuestan un dineral.