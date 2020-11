Gema López sabe cuál es su calzado favorito para ir al trabajo. Y sí, son la botas mosqueteras, que este año siguen llevándose para las más atrevidas

A pesar de que esta temporada las botas que siguen pisando con fuerza son las de estilo cowboy, en todas sus versiones, hay otros modelos que van a seguir estando presente en nuestras vidas: como las botas mosqueteras. De hecho, este calzado se ha convertido en el favorito de Gema López para sus looks de trabajo en ‘Sálvame‘. La colaboradora renueva su vestuario añadiéndole las botas mosqueteras que sacan su lado más sexy y atrevido. Hasta los vestidos más sobrios se reinventan gracias a este calzado que llegó hace unos años a nuestras vidas y lo hizo para quedarse.

El calzado favorito de Gema López. No apto para cardiácos

Es cierto que las botas mosqueteras no son fáciles de defener y el resultado de tu look puede ser desastroso si no lo combinas con las prendas adecuadas. Olvídate de lo súper mini y los escotazos en el caso de que optes por este calzado, que ya acapara todo el protagonismo y es súper sexy. No es necesario de conseguir un estilismos de excesos. Gema López lo sabe y apuesta por vestidos amplios y habitualmente con aires desenfadados, que combinan a la perfección con este tipo de calzado.

De hecho, en una de sus últimas publicaciones vemos cómo combina unas botas mosqueteras de estilo calcetín con un vestido sencillo negro y le añade un cárdigan extralarge en gris. Hay que recalcar que los cárdigans están de rabiosa tendencia esta temporada y relaja los estilismos. Esta nos parece una apuesta sencilla y ganadora con la que la colaborada ha querido pisar sobre seguro. Nunca mejor dicho.

Aunque lo cierto es que últimamente, la mayoría de los looks de Gema López han estado compuestos por este calzado. Algunos con más éxito que otro, ya que también la vimos combinarlo con un vestido de satén en negro. Quizás esta combinación era demasiado para ir al trabajo. Y es que habitualmente estamos acostumbrados a ver a la colaboradora de televisión con estilismos mucho más cómodos y sencillos como bonitos vestidos de inspiración boho, con botas de tipo cow boy y con jersey, camisas y kaftanes sueltos y llenos de vuelo. Aunque a veces también arriesga con las botas mosqueteras, que se han convertido en su calzado favorito del otoño.

Gema López no se quita este calzado y prueba de ello es la selección que hemos hecho de sus últimos estilismos en el que todos ellos apuesta por la bota mosquetera: el vestido de satén, con un modelo más de estilo sudadera, con un print animal de lo más salvaje o incluso con estampado floral. ¿Cuál es tu favorito?