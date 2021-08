Inspírate en la maleta de vacaciones de Gema López si viajas a la playa

El conjunto en sí es ideal. Está formado por una preciosa camiseta de algodón en color verde con mensaje en el delantero en el que se puede leer Island Life; y por una falda larga de vuelo con increíble caída que destaca por su delicado estampado floral en tonos marrones, su cintura con nido de abeja y cordón, y su detalle calado en la parte inferior. Dos diseños de Ne & Nu, la firma favorita de la colaboradora, que reciben el nombre de Island Life y Brisbane y respectivamente y que cuestan 39,95 y 69,95 euros cada una. Una combinación de dos piezas que Gema López ha llevado con una pulsera de la misma marca de 9,95 euros.

Sin embargo, y aunque el conjunto nos gusta bastante, solo hemos tenido que mirar un poco hacia abajo para espantarnos totalmente. Y es que la tertuliana ha acompañado las prendas con unas botas de lo más loco que no sabemos ni cómo describir. Se trata de unas sandalias tipo bota que, elaboradas en cuero y repletas de flecos y abalorios, resultan imposibles. ¿Es una bota de otoño o una sandalia de verano? ¿En la época estival tanta piel no asfixia el pie? ¿En los meses de otoño no pasará frío con el pie tan descubierto? Mira, no entendemos nada. Y parece que Gema López tampoco; pues en su perfil de Instagram ha etiquetado todas las prendas que ha llevado menos las botas. ¿Será que no quiere que nadie más se haga con un calzado tan difícil de llevar? Todo puede ser.