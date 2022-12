El frío que ya se ha instalado de pleno en la península nos obliga a sacar del armario las prendas más calentitas y gustosas. Sobre todo estos últimos días que no para de llover y la niebla se ha convertido en nuestra compañera inseparable. Por eso ver el último look de Mariló Montero no solo nos ha inspirado para nuestras jornadas maratonianas de trabajo, sino que además nos parece un estilismo ideal para ir a tomar algo a cualquier restaurante los días más gélidos.

La presentadora, que siempre acierta con sus elecciones de vestuario, lleva un vestido de lana, largo hasta los tobillos, en color crema y el con cuello vuelto, que está pensado para las más frioleras. Por eso, deprisa hemos ido a buscarlo y… ¡lo tenemos! Bueno, no tenemos ese modelo concreto, pero sí varios similares al suyo que puedes encontrar esta temporada en diferentes firmas de moda.

¿Lo mejor? Además de ser súper calentito para llevar durante todo el invierno, tiene un corte elegante que lo hace irresistible. En cuanto a la línea, al no ser entallado, es perfecto para no marcar aquellas zonas complicadas. Y como colofón… ¡combina con absolutamente cualquier calzado! Desde sandalias, mules, zapatillas, botines hasta… con botas altas, ¡la fórmula más chic!

El vestido de punto de Mariló Montero nunca pasará de moda

Aunque siempre están presentes, cada año los vemos más, especialmente desde que las famosas patrias lo han posicionado como uno de los artículos en tendencia de todas las temporadas.

Sin ir más lejos, hace unos meses Susanna Griso estrenó el suyo, y quedó más que probado que no existe una única versión del vestido de punto, sino que hay mucha diversidad de opciones. Por ejemplo, La presentadora de ‘Espejo público’ proponía un vestido camisero midi de manga larga jaspeado en color camel, Gema López optaba por su versión mini en un tono gris verdoso, o Sara Carbonero que se decantaba por un vestido con un diseño calado, escote redondo y el bajo acampanado.

Pero sean estos modelos u otros, lo que está claro es que se llevan los vestidos de punto. Y es una buena noticia, porque todos ellos son prácticos, útiles y fáciles de combinar.

