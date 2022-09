Con el cambio de armario y la vuelta de la ropa de otoño muchas necesitarán renovar sus bolsos para adaptarlos a las tendencias de la nueva temporada. La moda de los bolsos tipo shoulder, los bolsos mini y baguette está dejándonos diseños preciosos que no podemos pasar por alto. Eso sí, los motivos más en boga de las colecciones otoño-invierno 2022/2023 se han visto reflejados en los modelos de estos complementos. Hoy os traemos una selección de los 8 bolsos de hombro con los que elevaréis todos vuestros looks a otra dimensión.

El uso del complemento statement, es decir, un accesorio llamativo o con un diseño innovador, está súper extendido. Muchas instagramers e influencers llegan a elaborar sus estilismos poniendo como base un bolso de este tipo. Si elegimos un bolso baguette rojo intenso con un estampado de cocodrilo, podemos escoger el resto de prendas a partir de ese bolso, con unos zapatos similares o algún pendiente o collar en el mismo tono.

Las tendencias más marcadas en bolsos shoulder que triunfarán en otoño

Preparaos para ver bolsos shoulder por doquier. Este otoño estos complementos se teñirán de fucsia y colores pastel planos. Además, no habrá fronteras para innovar con los materiales: tweed, cuero, pelo, plumas, metal y ante. Todos los tejidos son bien recibidos, siempre que estén correctamente combinados.

Este tipo de bolsos es ideal para eventos glamurosos en los que no necesitamos llevar encima más que móvil, llaves, rímel y cartera. No brillan por su capacidad, pero sí que le dan un toque chic a todos los looks en los que los incorporamos.

Desliza para ver la selección de bolsos de hombro que se convertirán en los más buscados de la temporada y no dudes en hacerte con uno.