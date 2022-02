Tras su ruptura con Bertín Osborne y con la pandemia provocada por el coronavirus dándonos una tregua, Fabiola Martínez ha retomado sus apariciones públicas. La venezolana ha acudido a una premiére de cine rodeada de amigos y lo ha hecho con un estilismo digno de una diva del pop. A sus 49 años, presume de una figura muy estilizada y ahora ha dado un giro a su estilismo con un toque súper moderno. ¿Estará renovando Fabiola su armario tras su ruptura? Nos atreveríamos a decir que es la primera vez que la vemos con ese toque tan sexy y cañero que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Supongo que con esta introducción solo tenéis ganas de verlo, ¿no? De momento, vamos a analizarlo paso a paso porque hay mucha «tela que cortar».

La venezolana ha optado por un total look en negro: una apuesta segura

Fabiola Martínez ha posado en la red carpet con un look de lo más inspirador para todas aquellas mujeres que quieran arrasar en sus eventos invernales. Y es que ha optado por un total look en negro, un básico infalible con el que nunca falla, pero ha sabido reinventarlo, renovarlo y darle un toque de lo más sexy y atrevido. Pero sin lugar a dudas, la pieza con la que conseguido todo lo que hemos enumerado anteriormente ha sido la chaqueta. ¡Y qué chaqueta! Se trata de un modelo de flecos de brilli brilli, con tachuelas e incluso rejilla (aunque esto último también podría ser la blusa interior). No le falta detalle a esta pieza única que queremos tener en nuestro armario. Sin embargo, a pesar de bucear por algunas de las tiendas favoritas de la venezolana, de momento no hemos logrado dar con ella. Pero podéis estar tranquilas. Esta prenda está de rabiosa tendencia y podréis encontrar piezas similares en muchas tiendas de moda.

La ex de Bertín Osborne ha dejado todo el protagonismo a la chaqueta y ha optado por combinarla con unos sencillos pantalones pitillo también en negro. A juzgar por las imágenes que os compartimos a continuación, ha optado por un modelo que se ajusta perfectamente a su figura, algo más largo de lo habitual que le daba un toque chic al resto de estilismo. Y es que culminaba el outfit con unas sandalias negras transparentes con dos tiras cruzadas a la altura del empeine que le aportaba ese toque sexy y salvaje que no nos puede gustar más.

Fabiola Martínez ha optado por un beauty look natural: fuera excesos

Derrochando esa naturalidad que se le caracteriza y después de su arriesgado look, Fabiola Martínez ha optado por un peinado natural: su melena suelta y peinada con ondas. Por la parte del make up, también ha seguido esta premisa y no ha recargado en exceso su maquillaje. ¡Nos encanta!