Kim Kardashian ha protagonizado las apariciones más extrañas en los últimos días ¿Por qué ha decidido taparse la cara en sus últimos actos públicos?

¿Qué está pasando con Kim Kardashian? La reina de los ‘realities’ americanos suele conseguir ser noticia siempre que quiere, aunque en la gala del MET no le salió demasiado bien. Y eso que el estilismo era para comentarlo, porque la más mediática del clan Kardashian llevaba la cara tapada completamente.

Casi sin ver en las apariciones públicas

El diseño de la gala del MET lo firmaba Balenciaga, y a pesar de la espectacularidad, parece que las nuevas generaciones eclipsaron su aparición, pero dejaron una pregunta en el aire… ¿por qué ha aparecido así en los últimos días? Porque la del MET no era su primera presentación en un acto público con la cara completamente cubierta.

Lo había hecho antes, vestida de novia, para apoyar a su a su exmarido, Kanye West. Y tan solo unas horas antes de esa aparición estelar en la alfombra roja del MET, Kim Kardashian había aparecido con un atuendo similar, solo que esta vez hecho completamente de cuero, en las calles de Nueva York. La cara estaba tan cubierta que solo dos pequeñas aberturas, hechas con cremalleras, a la altura de los ojos, le permitían ver por donde iba.

En el MET, a cara cubierta

En la gala del MET, en cambio, tenía que confiar en que la tela que cubría su cara fuese lo suficientemente vaporosa como para permitirle adivinar las figuras a su paso. Una idea un tanto arriesgada teniendo en cuenta que la entrada, y donde todo el mundo posa para las fotos, es una amplia y larga escalinata.

No sabemos en qué entroncaba el diseño de Balenciaga con el tema de la gala, ‘In America, a lexicon of fashion’, un homenaje a los creadores estadounidenses y a su trabajo durante las últimas décadas. Per sí, que no produjo el efecto esperado. Algunos medios estadounidenses comentaron su aparición con sorpresa, pero otros directamente, lo obviaron.

Nadie se preguntó si era simplemente una excentricidad propia de la gala, o es que Kardashian quiere ocultar una parte de su rostro. Y es curioso, porque en tiempos de pandemia cuando lo que solemos tener tapado es la boca, lo que Kardashian no muestra últimamente es otra parte: los ojos.

Las gafas, su nuevo complemento estrella

Además de los dos outfits con los que se cubría el rostro completamente, es complicado verla sin gafas de sol. Las lleva en sus apariciones, sea de día o de noche, pero también en todas las instantáneas que cuelga en sus redes sociales desde hace tres semanas no sabemos si por razones fashionistas o por otros motivos.

De hecho, también las llevaba, grandes, casi en forma de antifaz que le cubría toda la parte de los ojos, en la fiesta posterior a la gala del MET. Para entonces decidió quitarse la tela que cubría completamente su rostro para sustituirlo, eso sí, por esas enormes gafas.