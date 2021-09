Eva González acaba de presentar la nueva temporada de La Voz y lo ha hecho con look de lo más brillante, en tonos plateados, que puede servirte de inspiración para darle un poco de luz a tus estilismos.

La temporada televisiva comienza con fuerza. Y también lo hace en lo estilístico, porque actores, presentadores y colaboradores están dando el todo por el todo a la hora de presentar las novedades que vienen para estos meses con looks cuando menos rompedores, como el de Eva González.

Nueva temporada en la televisión

La presentadora sevillana está estos días en plena promoción de la nueva temporada de ‘La Voz’, el programa musical que la llevó a Antena 3 y en el que comparte plató con grandes nombres de la música de nuestro país. En esta ocasión serán Luis Fonsi, Pablo Alborán, Malú y Alejandro Sanz los encargados de hacer los equipos y valorar a los cantantes que pisen el escenario.

Aún no sabemos mucho del contenido del programa, pero sí hemos visto las imágenes de presentación y Eva González está, como acostumbra, espectacular. Para la presentación la estilista Inma Fernández, que suele estar detrás de los looks de Eva en el programa, eligió un look rompedor basado en un color: el plata.

Un look para el plató que ha llevado Eva González

Es un estilismo arriesgado, porque es un tono llamativo, brillante, que da un punto galáctico, pero que a la sevillana le encaja a la perfección para la presentación de un programa musical. En su caso, el conjunto lo firman los diseñadores Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, los dos hombres detrás de The 2nd Skin Co.

Eva Gonzalez acompaña el conjunto de pantalón y jersey de la firma española con unos tacones de vértigo de Jimmy Choo. El diseño es una sandalia con tiras también plateadas que es un clásico de la marca de zapatos, y que encaja para formar un total look que es de lo más llamativo.

La adaptación para el día a día

El diseño tiene un punto futurista que lo hace fantástico para una presentación televisiva o incluso para un look nocturno para salir de fiesta, pero se hace complicado para el día a día. Sin embargo, puede servirnos de inspiración para encontrar prendas con las que dar un giro a los estilismos y atrevernos a brillar.

Así, un jersey plateado puede servirnos de contrapunto para unos vaqueros básicos o unos pantalones negros sin estridencias. Con él daremos luz en el rostro y podemos jugar con los volúmenes, haciendo que la parte superior tenga más volúmenes que la inferior.

En el calzado, especialmente si hablamos de sandalias, está más que permitido decantarse por el plateado, porque encaja bien con casi todos los colores y elevará el look unas décimas. Y para los más atrevidos, los leggings y pantalones plateados se convertirán en el centro de cualquier estilismo y también de todas las miradas.