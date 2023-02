Eugenia Osborne nos ha dejado con la boca abierta con su look más sensual: un mono negro con espalda al aire y taconazo. ¡Nos encanta!

Los monos son un prenda súper elegante que aportan un toque diferente a cualquier look. Hay muchos tipos: largos, cortos, anchos, rectos, ajustados... Los largos son los más sofisticados, perfectos para cualquier gran evento, ya sea una boda, un cumpleaños... Hoy te traemos uno de la mano de Eugenia Osborne que tienes que fichar sí o sí para cualquier fiesta o cena especial que tengas, porque además de elegante, tiene un toque súper sexy. ¿Quieres descubrirlo? Atenta, te lo enseñamos con detalle en este post.

Eugenia Osborne suele mostrarnos siempre un estilo casual y elegante, con prendas básicas y muy coloridas con estampados boho. A lo que normalmente no nos tiene tan acostumbradas es a llevar prendas tan explosivas y atrevidas, por eso nos ha sorprendido tanto su último look, porque tiene como protagonista un mono muy ajustado que nos ha dejado sin palabras... Y no sé que opinaréis vosotras, pero nosotras tenemos que decir que esta versión de Eugenia nos encanta.

El look más explosivo de Eugenia Osborne

La hija de Bertín Osborne puede presumir de tipazo. Se curra mucho su físico haciendo rutinas de ejercicio a diario para cuidarse y ponerse en forma, y la verdad es que funcionan, porque tiene una figura envidiable. Con este nuevo look lo hemos vuelto a comprobar y es que se trata de un mono ajustado que la estiliza muchísimo.

El mono es de la firma estadounidense Revolve y es súper largo, ajustado y en tejido de punto. Pero su gracia está, sin duda, en el detalle de la espalda. La tiene completamente abierta y es lo que le da el toque sensual del que te hablamos. Para combinarlo, la psicóloga se ha decidido por unos taconazos con estampado de zig zag en color blanco y negro, que quedan genial. Si te suenan, no es de extrañar, y es que son de la colección de Inés Domecq con Cuplé y están arrasando entre influencers y celebrities. De hecho, se han convertido en los favoritos de Eugenia y no paramos de vérselos en muchos de sus looks... ¡Son ideales!

Si quieres descubrir con más detalle el look entero, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Te lo enseñamos minuciosamente y seguro que te va a sorprender tanto como a nosotras... ¡No te lo pierdas!