La presentadora de Socialité tiene un modelo de vestido con el que puede presumir de su nueva (y perfecta figura) a base de mucho deporte y algún retoque

Siempre ha confesado su coquetería y no le importa hablar públicamente de los retoques estéticos a los que se somete para mejorar su físico. El último de ellos ha sido una Lipo Vaser, como ella misma anunció hace unos días: «Me he hecho una Lipo Vaser para definir los abdominales y estilizar la cintura, la misma operación que mi compañera Gema López. ¡Y me alucina el resultado que ha conseguido. No veo el momento de lucirlo en la playa». Precisamente para dejar fe de su nueva (y estupenda figura) María Patiño ha encontrado un estilo de vestido que resalta esas curvas que ha esculpido gracias a las intervenciones estéticas, pero también a su pasión por el deporte.

El vestido que mejor marca la silueta

Siempre ha mantenido un cuerpo estupendo, pero ahora que no tiene ni el más mínimo gramo de grasa en el abdomen y su cintura está más marcada; María Patiño quiere presumir de silueta Y para ello ha encontrado un modelo de vestido que favorece especialmente a esta nueva figura: unos vestidos mini, que marcan especialmente la zona del abdomen, y estilizan todavía más.

Muy seguidora de las tendencias, la presentadora de Socialité es fan absoluta de las mangas abullonadas, que siguen triunfando esta primavera; y no tiene ningún miedo a los escotes, dos de las características que comparten su nuevo estilo.

La hemos visto en los últimos días con vestidos con el mismo diseño, con esas mangas farol, marcado escote y frunces en la cintura, que encajan a la perfección para mostrar su nueva silueta.

De flores, animal print o con lentejuelas, los estampados son de lo más variado; pero todos los vestidos que ha lucido últimamente tienen esa misma línea.

Hasta ahora eran los vaqueros pitillo la prenda que más le veíamos en televisión. Sin embargo, en los últimos tiempos, con la llegada de la primavera, los vestidos mini y ceñidos han ganado terreno en su armario hasta convertirse en sus favoritos.

Además, también hemos comprobado que recurre a la tienda multimarca Glowts, donde está encontrando el mismo tipo de vestido de diferentes firmas, que, además, son ideales para los estilismos más alegres del buen tiempo.

¿Cómo ha conseguido María Patiño definir su abdomen?

Para poder lucir estos vestidos, llegar al verano con un cuerpo 10 y presumir de marcados abdominales en biquini, María ya confesó que recurrió a la Lipa Vaser. Pero ¿en qué consiste exactamente esta técnica quirúrgica?

La Lipo Vaser es una técnica quirúrgica que consigue eliminar definitivamente la grasa localizado, esculpiendo el cuerpo y definiendo la musculatura. La principal novedad de esta intervención es su procedimiento; que se realiza mediante una pequeña cánula que se introduce de forma subcutánea y permite diluir la grasa mediante ultrasonidos.

Al realizarse por ultrasonidos, consigue eliminar la grasa localizada al mismo tiempo que preserva el resto de tejidos.