Soy estilista y te digo los colores que debes vestir en Nochevieja... Y no es el rojo

No queda nada, pero si todavía no tienes claro tu look de Fin de Año salimos a tu rescate. Vestido, pantalón, de corto, de largo, terciopelo, seda, brillos, lentejuelas, bolsos de fiesta, complementos fashion y los zapatos para bailar sin descanso hasta altas horas de la madrugada. Las posibilidades son infinitas, pero seguro que si piensas en los colores para vestir en Nochevieja inmediatamente saltan a tu mente el rojo y el negro. Sí, son dos clásicos que nunca fallan, pero el pantone nos ofrece muchas más posibilidades y los expertos en moda y estilismo nos lo han dejado claro.

Vestirse de blanco y adornarse con accesorios dorados es la combinación ideal para despedir bien el año y entrar en el nuevo con la mejor de las vibraciones. Un mix elegante, pero a la vez repleto de simbolismo y fortuna, que ha conquistado a las celebrities en las alfombras rojas, pero que también debe ser tu elección esta Nochevieja.

Los colores para triunfar en tu look de Nochevieja

Según Jesús Reyes, estilista, periodista experto en moda y autor de 'Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz': "el color blanco es el color de la pureza, el color del renacer, de lo positivo, lo bueno…, que junto al dorado, que es el color del poder, del éxito y de la fortuna, estarás reflejando una imagen de ti de seguridad, éxito y abundancia".

Una opinión que también comparte la coach personal y ejecutivo, Cristina García – Forte Amorós, quien descubre la influencia de los colores en nuestro bienestar emocional y comportamiento. En el ámbito del desarrollo personal, Cristina García – Forte afirma que "el blanco simboliza pureza, paz y apertura, fomentando la exploración de nuevas ideas y la claridad mental esencial para el crecimiento. Asociado a la calma, el blanco crea un ambiente propicio para la reflexión y la introspección", aspectos claves que se trabajan en los procesos de coaching.

Y del dorado, resalta que "representa abundancia, sabiduría y éxito, manifestando la búsqueda de la excelencia y la confianza necesaria para superar obstáculos".

El blanco y dorado, la combinación de los colores para Nochevieja

Un vestido largo blanco con unas sandalias de tiras doradas es la combinación más efectiva y fácil de conseguir, además de favorecer a todos los tonos de piel y cabello. Puedes decantarte por la sencillez de un diseño lencero o la sobriedad de los minimalistas estilo columna, en un guiño nupcial, pero también en la noche más festiva del año puedes dejar volar tu imaginación y atreverte con sensuales escotes y aberturas, drapeados o las mangas abullonadas, tendencia absoluta.

Las joyas también deben acompañar en un look tan especial, con el brillo dorado como protagonista.

Pero Jesús Reyes también nos da otras posibilidades muy atractivas: "Como alternativa a estos vestido podemos elegir uno de corte similar, pero con un gran escote en la espalda. O también en versión tuxedo en color blanco: chaqueta-esmoquin, sin nada debajo, con un gran escote en ‘V’ y pantalón del mismo color", termina concluyendo Jesús Reyes.

Cristina García – Forte Amorós enfatiza que la combinación del blanco y el dorado crea una sinergia única. “El blanco aporta pureza y renovación, mientras que el dorado desprende energía y determinación para alcanzar metas. Es una excelente elección para recibir el nuevo año sintiéndonos empoderados y listos para recibir nuevos aprendizajes”, añade.