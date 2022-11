Uno de los grandes retos a la hora de vestir son las prendas que elegimos para los días de lluvia. Pero, por suerte, siempre podemos tomar nota del estilo para vestir de nuestras famosas más fashion. Durante las jornadas lluviosas, sin duda, lo más importante es elegir un buen calzado, así como las prendas de abrigo adecuadas. En este sentido, tenemos unas fotografías de Nuria Fergó en la que aparece con un estilismo tan cómodo como acertado.

Además de elegir un calzado apropiado, otro de los puntos clave es que las piezas no arrastren, como sí lo hacen los pantalones de campana, por ejemplo, para que las piezas no se mojen de agua… Y, por supuesto, el paraguas, que no debemos olvidarlo nunca.

Se trata de un look formado por un sencillo jersey blanco con finísimo canalé en color blanco y de cuello alto y unos vaqueros de pata de elefante inspirados en la moda de los 70. Un estilismo tremendamente básico al que la cantante ha añadido con muy buen criterio un abrigo rosa de paño y, en los pies, unos botines con cordones de Pikolinos de color crema con plataforma. Un conjunto tan sencillo como infalible que será tu mejor compañero en esos días nublados en los que no sabes realmente qué ponerte.

El abrigo rosa de Nuria Fergó es la prenda estrella de los looks de otoño

Los abrigos de color rosa son tendencia este año, gracias a Paula Echevarría y el abrigo fucsia que ha diseño para Primark. Además, si optas por una pieza a todo color, no solo llenarás de optimismo tu día, también conseguirás ir a la última moda. No sabemos de dónde es modelo que lleva Nuria, pero hemos fichado uno muy parecido entre las novedades de Berhska.

Es una pieza de paño con el hombro caído, cuello solapa y bolsillos laterales. Cuesta 29,99 euros y está disponible de la XS, hasta la L.

También hemos encontrado sus botines nuevos de la marca española Pikolinos. Ella lleva el modelo Vigo, cuyos cordones consiguen aportar la máxima comodidad al adaptarse al pie a la perfección. El grosor de la suela es de 3 centímetros y tiene la altura suficiente para que su pantalón de campana no roce el suelo y no se le moje el bajo.

Este calzado cuesta 119,95 euros y cuenta con números del 35, al 42.