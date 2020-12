Laura y Anita Matamoros han coincidio en sus cuentas de Instagram posando con prendas que presentan el que, sin duda, es el estampado navideño definitivo.

Si el otoño se caracteriza por los tonos tierra; el verano por las rayas marineras y los estampados tropicales; y la primavera por las flores y las prendas a todo color; el estampado por antonomasia del invierno es, sin duda, los cuadros rojos y negros. Cada época del año tiene un print característico y el más navideño de todos es el estampado de cuadros. Desde su versión más tradicional y clásica como los de tipo escocés (conocido como tartán); hasta en su formas más originales y llamativas como la de pata de gallo o el vichy; el estampado de cuadros tiene tantas versiones como una quiera. ¡Y es que solo es necesario cruzar líneas horizontales con verticales para conseguirlo! Algo que nos han dejado claro a través de Instagram Laura y Anita Matamoros, que han posado en la red social luciendo prendas con este patrón tan navideño.

Las hijas de Kiko Matamoros han coincidido en la red social luciendo looks cuyo protagonista era, sin duda, el estampado de cuadros rojos y negros. Quizás haya sido una casualidad o tal vez las dos se hayan puesto de acuerdo; pero lo cierto es que las hermanas más estilosas de la red social han aprovechado la bajada de las temperaturas y la entrada de diciembre para llevar la Navidad en sus estilismos. Y no nos extraña, pues la época del año más mágica está ya a la vuelta de la esquina y ellas, como buenas it girls, saben darle la bienvenida antes que nadie.

El estampado navideño por antonomasia ya lo tienen las hermanas Matamoros

La ganadora de GH VIP 4 y la youtuber han elegido tres prendas completamente diferentes pero igualmente navideñas para pasar estos días de frío en la capital. Hemos podido ver a la mayor de las hermanas luciendo una bonita sobrecamisa (sin duda, la prenda estrella de la temporada) de cuadros rojos y negros; pero además, para estar en casa, Laura ha apostado por llevar un maravilloso pijama de tartán. ¿Puede haber algo más navideño que eso? Por su parte, Anita Matamoros ha preferido salir a la calle con una elegante falda de tweed también de tartán. Una prenda de lo más especial que le sienta como anillo al dedo y que ella lleva muy a su estilo.

Tres prendas con el estampado del momento y tres formas completamente distintas de llevarlas. Sin, duda, las hermanas Matamoros saben muy bien qué se lleva en cada temporada y estos posts prácticamente simultáneos en sus cuentas de Instagram lo dejan más que claro.