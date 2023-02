Si hay dos tendencias que no dejamos de ver esta temporada son, por un lado, los tejidos estampados de animal print y, en segundo lugar, el uso del denim en complementos. Si mezclamos estas dos tendencias como es debido, conseguiremos un estilismo casual súper trendy que acaparará todas las miradas. Esto es justo lo que ha hecho la protagonista de nuestro artículo de hoy. Anna Ferrer nos ha demostrado que el animal print de leopardo puede tener un hueco en nuestro armario y que no es ya el que otrora se conviritió en el estampado más arrabalero. Lo mejor es que lo ha combinado con unas botas de la firma de María Pombo que están completamente agotadas, pero te traemos una alternativa low cost para que puedas copiar el look.

La hija de Paz Padilla tiene una forma muy personal de adaptar cualquier tipo de prenda a su estilo. En esta ocasión, la joven influencer se ha dejado llevar por la tendencia del leopardo y se ha enfundado en unos pantalones que nos han enamorado. Por un lado, sus pantalones tenían un corte recto y eran de tiro alto, lucían un clásico estampado del que seguro tenéis en algún cajón una prenda esperándoos. La parte superior estaba formada por una sudadera de estilo comfy, gordita, suave y serigrafiada. Esta es una de las mejores opciones para ir cómoda y sin pasar frío en estas duras semanas de invierno.

Las chaquetas de borrego con bolsillos XXL, el foco de todas las editoras de moda

Sobre la sudadera, la empresaria se ha puesto una chaqueta de cuero con solapas XXL de borrego negro y con maxi bolsillos en el frente. El modelo que llevaba era un diseño de la firma de ropa inglesa And Other Stories, pero no os costará trabajo encontrarla en un firmas como Zara, Bershka o H&M.

Anna Ferrer ha combinado sus pantalones de leopardo con unas botas de punta metálica

La moda de las chaquetas estilo shearling está forrando de borrego todas las prendas que os podáis imaginar y Anna la ha sabido captar a la perfección. Para terminar con la parte superior, la joven abrigó su cuello con una bufanda de punto grueso en color rosa maquillaje que llamaba la atención sobre el leopardo y el negro de la chaqueta. Estos detalles hacen que el estilismo sea, como decíamos antes, muy Anna.

Otro de los puntazos del estilismo de la instagramer fue su bolso. La madrileña escogió un bolso de mano con forma de media luna forrado en tejido vaquero y con un bolsillo pequeño que imitaba los de los pantalones en el frente del accesorio. Este bolso es un diseño de Karl Lagerfeld y está disponible en la web oficial de su marca a un precio de 129 euros.

Para sus pies, la joven llevó las botas de charol y puntera roma metálica de la firma High Spirits de su amiga íntima, María Pombo. Estos botines planos han arrasado por completo en la firma y están completamente agotados, aunque podréis encontrar unos bien parecidos en Zalando a un precio de 89,99 euros con un corte bien parecido. Sin embargo los que os ofrecemos son de punta afilada, tacón ancho y goma elástica sin cierre para facilitar su calzado. En cualquier caso, ambos diseños se llevan muchísimo y son casi como dos gotas de agua.