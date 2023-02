Un conjunto muy bonito y elegante que no te querrás quitar hasta la llegada del buen tiempo.

A través de nuestras influencers favoritas podemos descubrir cuáles son y serán las tendencias que nos acompañarán en el futuro. Nos ayudan a descubrir cuáles encajan más con nosotras y cómo adaptarlas a nuestro propio estilo. Si quieres conocer una combinación muy fácil de conseguir para formar un look de invierno perfecto y que sienta de escándalo a las mujeres de más de 50, este es tu artículo.

Este look se lo hemos visto, entre otras, a la influencer Maica Jáuregui. El look parte de una premisa clara, una combinación camisa pantalón en un mismo tono de blanco. En la parte superior lleva una blusa fluida con cuello de camisa y escote en V muy femenina que podrás combinar con muchos otros looks. En la parte de abajo ha escogido unos pantalones de traje Wide leg que caen rectos y dan una gran sensación de altura y movimiento. Para resaltar su cintura, la influencer ha decidido añadir un cinturón de cuero negro que rompe con la verticalidad del estilismo, marca bien su impresionante silueta y combina a la perfección con el color de la montura de sus gafas (uno de los accesorios favoritos de la influencer).

El equilibrio entre colores y texturas es el secreto de este look de invierno y lo hace perfecto para las mayores de 50

Por encima llega el toque de color y la prenda estrella del estilismo. Un abrigo largo en un color llamativo y de estilo albornoz con cinturón que queda igual de bien abierto, y dejando que el cinturón caiga a los lados del abrigo, que cerrado y bien ceñido a su cintura. La textura y el volumen del abrigo crea el contraste perfecto con la blusa más fluida y delicada.

La creadora de contenido sabe cómo quitarse años y agregar un extra de comodidad a su look. Para rebajar un poco el aspecto clásico y más formal de su outfit Maria ha decidido combinarlo con unas zapatillas blancas que casi quedan escondidas tras los bajos de su pantalón. Una opción muy inteligente tanto para dotar de frescura y tendencia al look como para ir absolutamente cómoda y poder aguantar horas con este estilismo.

Por último, pero no por ello menos importante, son los accesorios que la influencer ha añadido al modelito. Ya sabemos que a las mayores de 50 nos encantan los accesorios y es una forma de dar nuestro toque personal a nuestras prendas. Pues María ha añadido un broche joya sobre su abrigo que resalta y dota de brillo y color.

Hazte con las prendas que te mostramos en las galería para tener el mismo look que Maica Jáuregui.