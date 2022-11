Los apliques decorativos se han convertido en los reyes de todos los looks de fiesta de esta temporada: pedrería, tachuelas y lentejuelas; pero, sin ninguna duda, las perlas se llevan la palma, no dejamos de verlas en vestidos de invitada, looks casual, accesorios y hasta en maquillaje. Hoy, Edurne ha querido sorprender con un estilismo de fiesta que, aunque no nos sirve para una boda por su blanco nuclear, es ideal para cualquier evento de noche.

La cantante siempre ha sido muy fan de los vestidos llamativos, las paillettes suelen estar muy presentes en sus actuaciones. Pero, lo cierto es que los brillos tienen cabida fuera de los escenarios y esta temporada es muy compatible usar perlas y brillantes y no dar la nota por la calle.

Edurne ha llevado un estilismo precioso, diseñado por Pronovias para asistir al programa ‘Martínez y hermanos‘. La parte superior fue un acierto absoluto, estaba formada por una blusa de gasa blanca transparente combinada con un corsé con estructura visible de corte crop. La tela ligera adornada con perlas formaba un escote en pico drapeado que le daba mucha presencia al pecho y le daba una forma redonda y elevada. Este tipo de corsés están arrasando en todas las colecciones de moda de este año, desde Zara hasta Versace, no hay una sola firma que no haya apostado por esta prenda.

Edurne ha completado su estilismo con unos salones de brillantes con lazo

Los pantalones de la cantante tenían un corte campana tailoring muy sofisticado, eran un derroche de estilo. El tiro alto, ajustado a la cintura y el corte flare, tan en boga en los últimos meses, parecían hechos a medida para su silueta. Con un look de estas características nos aseguramos el triunfo en cualquier fiesta de noche.

Para sus pies, la mujer de David de Gea ha apostado por unos zapatos de la firma Steve Madden, pero estamos de enhorabuena, porque hace bien poco que Paula Echevarría, en colaboración con Primark, sacó un modelo muy similar de calzado y bastante más económico.

Con tanta perla y brillo a la cantante no le hizo falta ningún accesorio, pero sí que adornó sus dedos con algunos anillos plateados de la firma Pandora.