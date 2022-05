Los vestidos florales llegan esta temporada pisando fuerte, después de unos años aparcados en el armario, podemos volver a desempolvarlos y enfundarnos en ellos en plena primavera. Es cierto que la tendencia de este año son las flores mini con estampado vintage, pero Rosa Benito y Chayo Mohedano tienen el vestido más resultón con flores grandes y muy coloridas, no les vamos a decir que no. Copia el look de madre e hija para una tarde de terrazas o para una cena con amigas, completa el look con unos accesorios de última tendencia y serás la reina de la primavera.

En este duelo de estilo es difícil elegir a la ganadora pues ambas han apostado por looks muy similares y han tomado las mismas decisiones para ir a la moda como si en lugar de madre e hija fueran gemelas. Pero aunque las variaciones en los looks son mínimas os contamos todo sobre sus estilismos y os damos alternativas a los vestidos de Wahine Moda que, desgraciadamente, se han agotado en su tienda online. No pasa nada, tenemos herramientas para ofreceros el mejor look floral.

Chayo Mohedano y Rosa Benito agotan el vestido floral en la web de la marca

El vestido de la discordia tenía un estampado étnico en el pecho que daba paso a un bonito estampado floral, una mezcla de estampados muy original, en el bajo del vestido volvía a repetirse el estampado del pecho. Unos bonitos y finos tirantes, que son una de las tendencias de este año, terminaban en un bonito escote en uve cruzado que favorecía mucho a Rosa y a Chayo.

Para los zapatos Rosa eligió el color negro que combinaba con el fondo negro de su vestido y, como no podía ser de otra manera, Rosario Mohedano optó por el verde, el color de las flores del suyo, como el positivo y el negativo de una fotografía.

Las únicas diferencias del look las marcaron los accesorios. La colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ prefirió usar unas pulseras de estilo hippie chic y unos pequeños pendientes, mientras que Chayo optó por el minimalismo de una única pulsera fina de plata y unos pendientes a juego con el color del vestido.

Apuesta por las flores mini vintage esta temporada y serás las mejor vestida

Otro de los puntos de diferencia fue el maquillaje, Rosa es fiel a su línea de agua negra delineada en párpado superior e inferior, y su hija optó por un eye liner únicamente en el párpado superior. Os diremos que, aunque el maquillaje de Rosa es ya inherente a su estilo, la línea de agua coloreada en ambos párpados hace el ojo más pequeño, mientras que el eye-liner delineado sobre el párpado superior hace el ojo más rasgado y grande. El peinado fue exactamente el mismo, un recogido del pelo de ambos laterales con una goma en la parte de arriba.

La manicura de Chayo también fue un punto positivo, mientras que Rosa decidió no llevar, dándole toda la importancia al vestido y a sus accesorios hippies.

Desliza para hacer de árbitro de este duelo de estilo y cuéntanos. ¿Quién es la ganadora?