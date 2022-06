Hemos pasado del rojo Valentino al fucsia Valentino. No hay duda que el color de la temporada es ese rosa intenso tan favorecedor con el que Pierpaolo Piccioli, director creativo de la firma italiana, inundó la pasarela en el desfile de la Semana de la Moda de París el pasado mes de marzo. En un escenario completamente cubierto de fucsia y con todos los modelos de ese color, la colección Valentino Pink PP llevó a la pasarela las creaciones de hombre y mujer Otoño Invierno 2022-23. Pero ese tono, que es este verano el rey indiscutible y no dejamos de verlo en el street style y en las alfombras rojas, ya nos lo adelantó Belén Esteban hace casi un año.

La colaboradora de televisión sigue convaleciente del accidente que sufrió en el plató de ‘Sálvame’, por el que tuvo que ser operada de una complicada rotura de tibia y peroné, pero hemos recuperado uno de sus mejores looks, que no puede ser más tendencia.

Belén Esteban lució el mono fucsia más favorecedor de la firma de Raquel Bollo

Fue ya en el mes de julio del año pasado cuando Belén Esteban acudió al plató del ‘Sábado deluxe’ luciendo uno de sus looks más favorecedores. Un mono de pantalón ancho y escote Bardot con mangas abullonadas en fucsia, el color más deseado de la temporada. El diseño era de Raquel Bollo, de quien la colaboradora televisiva ha vestido en muchas ocasiones.

A Belén le sentaba como un guante y, además, el color es el más favorecedor. Da igual el tono de piel y pelo, aunque ahora que ya comenzamos a estar algo bronceadas, todavía mejor.

El fucsia puedes llevarlo en look total como hace Belén. En monos, vestidos y trajes pantalón, otra de las tendencias estrella de la temporada. También en color-block, acompañando a otros tonos como el naranja, el rojo o el lila, formando un look impactante solo para las más atrevidas.

Sea de una forma o de otra lo que está muy claro es que en tu armario este verano no puede faltar, al menos, una prenda en este color. Y también tendrás que tenerlo en cuenta para el próximo otoño-iniverno… Aunque todavía esté muy lejano.