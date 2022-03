La primavera ya está aquí y tienes que aprenderte al dedillo las nuevas tendencias que van a ser las protagonistas del street style. Unas más convencionales y otras más rompedoras, solo aptas para las más atrevidas. Entre estas últimas estamos seguras que va a arrasar el cut out, de hecho, ya ha invadido las alfombras rojas y los looks de las influencers. ¿Y de qué estamos hablando? Pues el cut out no es otra cosa que una pieza de ropa a la que la falta, estratégicamente un trozo, dejando ver una parte del cuerpo. Monos vestidos, faldas o camisetas de licra… Lo vas a encontrar en todas la prendas.

No son pocas las celebrities que han mostrado en los últimos meses prendas de estilo cut out para lucir las partes del cuerpo de las que nos sentimos más seguras. Este tipo de aberturas pueden encontrarse en cualquier zona del cuerpo, simétrica o asimétricamente. En un vestido con abertura en la zona central del abdomen dejando el ombligo al aire, una blusa a la que le falte una manga, un pantalón con decenas de cortes, una falda de tubo con las caderas a la vista o una camiseta que deja un fino hueco entre la clavícula y el hombro, todo vale.

¿Dónde sienta mejor el cut out?

Este tipo de cortes nos dejan un abanico amplísimo para jugar nuestra baza como mejor nos siente. Debéis estar preparadas para enfundaros en camisas, camisetas y tops, con escotes imposibles…Olvidaos del escote redondo, corazón o el palabra de honor, a partir de ahora, lo que os encontraréis, sobre todo, en la moda más moderna y juvenil es el cut out. O bien en un escote asimétrico con aberturas en el centro del pecho, en diagonal o en los costados, dejando ver los laterales del pecho o la espalda completamente al aire para las más osadas.

Durante el invierno ya hemos visto a las más atrevidas arriesgarse con el cut out, pero con la llegada del buen tiempo y las buenas temperaturas, no tenéis excusa para probar una nueva moda y encajarla en vuestros estilismos. Ante todo, el mejor lema para no tener miedo a usar esta novedad en la moda: stop body shaming, todos los cuerpos son válidos para todos los tipos de ropa.

Las tiras y las cintas que rodean piernas, talle, brazos y pechos son de lo más normal en este tipo de piezas de moda y no solo en bikinis, trikinis y bodies, como estábamos acostumbradas hasta ahora. El cut out es un anfibio y, esta temporada, ha salido del agua para quedarse en tierra y sobrevivir en nuestros armarios.