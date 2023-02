Descubre cómo los accesorios statement pueden elevar tu estilo

Los accesorios statement no solo son cosa de grandes firmas de moda, son accesorios con fuerza que elevarán tus looks más básicos.

Los accesorios pueden hacer evolucionar tu atuendo de básico a extraordinario, y los accesorios statement lo llevan al siguiente nivel. Las piezas atrevidas y llamativas pueden añadir personalidad y estilo a cualquier look, haciendo que destaques en un mar de tendencias de moda. Los accesorios statement pueden ser cualquier cosa, desde pendientes de gran tamaño hasta un bolso único o un collar llamativo. En este artículo veremos algunos ejemplos de estos accesorios y cómo incorporarlos a tu estilo diario.

Pendientes de gran tamaño: Los pendientes siempre han sido un accesorio popular, pero los pendientes de gran tamaño se han convertido en una de las tendencia recientes que más fuerte están calando en la moda. Pueden añadir dramatismo y movimiento a tu look y son perfectos para quienes adoran las joyas atrevidas. Los pendientes de aro de gran tamaño, los pendientes de borla y los pendientes XXL son piezas muy llamativas que se pueden llevar en cualquier momento y captará rápidamente toda la atención.

Bolsos únicos: Las grandes firmas de moda tienen sus propios bolsos Statement como el mítico bolso bamboo de Gucci o el Serpenti de Bulgari que le vimos a Virginia Troconis. Sin embargo, no hace falta gastarse una fortuna para tener un bolso Satatement. Un bolso llamativo puede ser de un precio asequible, solo necesitas que tenga un color llamativo, de una forma o material inusual o con un estampado divertido.

Collares llamativos: Los collares pueden ser sencillos o más extravagantes, un collar llamativo puede dar un toque extra a cualquier conjunto. Los collares Statement pueden ser gruesos, de gran tamaño o con detalles únicos como borlas o materiales mixtos. Un collar especial puede transformar una blusa o un vestido sencillo en un conjunto elegante y original.

Anillos: Los anillos son otro accesorio Statement muy popular, y pueden añadir un poco de chispa y brillo extra a cualquier atuendo. Un anillo de estas carateristicas puede ser de gran tamaño, tener detalles o piedras únicos o una forma inusual. También son tendencia los anillos apilables, que permiten combinar diferentes estilos y colores. Los anillos pueden llevarse solos o combinados con otras joyas, como pulseras o pendientes. Un anillo llamativo también puede ser un gran tema de conversación, ya que es una pieza única y rompedora que puede mostrar tu estilo personal.

Zapatos: Los zapatos statement son un componente clave para realzar un conjunto básico y hacer que destaque. El par de zapatos adecuado puede transformar un look normal en un conjunto extremadamente elegante. Desde estampados atrevidos hasta intrincados adornos, los zapatos statement pueden tener una gran variedad de diseños y convertirse en la pieza central de un look. Si se combinan con prendas sencillas, los zapatos pueden añadir interés y profundidad a un atuendo, los zapatos pueden ser los reyes de nuestro look y tienen el poder de elevar un conjunto hasta el cielo.

Los accesorios statement son una forma fácil y divertida de elevar tu estilo diario. Tanto si eliges unos pendientes atrevidos, un bolso único o un collar llamativo, estos accesorios pueden añadir un toque extra a tu vestuario. Con tantas opciones entre las que elegir, no hay límites a la hora de incorporarlos a tu estilo.

Descubre algunos ejemplos en la galería.