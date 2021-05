La joven ha sorprendido con unos amigos por la capital luciendo el que, sin dua, es su look más sexy. ¡Toma nota porque puede ser tuyo por 26,90 €!

Desde que vive entre Málaga y los platós de Mediaset, Rocío Flores suele apostar siempre por los looks de estilo bohemio y con aires hippies. En casa se deja ver a través de su cuenta de Instagram con camisones y estilismos de chándal o estética sport; pero para salir en televisión suele elegir cazadoras vaqueras con flecos y pompones, vestidos de estampados florales, faldas con mucho vuelo y diseños inspirados en la moda ad lib. Sus conjuntos para delante de las cámaras suelen ser más arreglados y elegantes. Sin embargo, en su día a día, la joven normalmente sorprende con prendas más arriesgadas y juveniles. Algo que ha dejado claro con su último estilismo, que es, sin lugar a dudas, su look más sexy.

Para pasear por las calles de Madrid con unos amigos, en una de sus visitas para acudir a El programa de Ana Rosa y al debate de Supervivientes; la hija de Rocío Carrasco elegía un estilismo extremadamente sencillo pero con el que lograba sacar su lado más sensual. Y es que la joven en él utilizó una camisa oversize con un original estampado a modo de vestido y, llevando el hombro al aire y presumiendo de piernas, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Una camisa que, después de mucho investigar, hemos logrado encontrar en una web por menos de 30 euros. ¡Un chollo!

La camisa que utiliza Rocío Flores a modo de vestido en su look más sexy

Con varios botones desabrochados, que generaban un llamativo escote y dejaban un hombro al descubierto; la camisa que eligió Rocío Flores para salir a comer con algunos amigos por Madrid llamaba la atención a cualquiera que se fijase. Y es que se trata de un modelo con color negro con un original estampado de leopardos. Que no de leopardo; pues presenta no solo el patrón de la piel del animal, sino que todo el felino en su máximo esplendor. Un print de lo más característico que, buscando por todo Internet, por fin hemos logrado encontrarlo en la web de Con esencia; una tienda online española que no puede gustarnos más.

En esta e-shop hemos dado con una camisa idéntica (o casi) a la que lleva la exconcursante de Supervivientes y con un precio de lo más adecuado. Y es que cuesta nada más y nada menos que 26,90 euros. Un claro ejemplo de que a veces, copiar nuestros looks favoritos de los famosos no tiene por qué ser caro.