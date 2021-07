La hija de Isabel Preysler ha sorprendido en su perfil de Instagram con un estilismo muy sencillo y acertado que te animamos a copiar a precios low cost.

Siempre que publica una nueva foto en su perfil de Instagram, Ana Boyer levanta pasiones pero de un modo totalmente diferente al que lo hace su hermana, Tamara Falcó. Cuando la marquesa de Griñón sale a la calle o pisa el plató de El Hormiguero, son pocas las personas que no se quedan boquiabiertos con sus estilismos. Ana Boyer, por el contrario, es más discreta y tranquila. Su estilo siempre es sencillo y acertado y, aunque no llama tanto la atención como su hermana, consigue siempre crear looks cómodos y perfectos para cualquier situación. Y eso es justamente lo que ha hecho en su última publicación en las redes sociales, donde aparece con un conjunto la mar de simple pero que no puede sentarle mejor.

Como no podía ser de otra forma tratándose de ella, el estilismo que ha llevado es extremadamente sencillo pero también muy acertado. Un conjunto de jersey, pantalones pitillo y sandalias de tacón que, por su simpleza, resulta extremadamente fácil de copiar. Algo que desde aquí te animamos encarecidamente. ¡Y es que no puede ser más bonito todo el look pero también cada pieza por separado!

Ahora puedes copiar el conjunto más sencillo y acertado de Ana Boyer

Se trata de un look formado por un jersey blanco de punto con detalles de lunares negros repartidos por toda la prenda; unos jeans ajustados en un color verde azulado (o azul verdoso) y unas sandalias de tiras negras con un discreto pero efectivo tacón. Tres piezas muy sencillas que juntas se convierten en infalibles y que, afortunadamente, estas rebajas cualquiera de nosotras puede conseguir a muy buen precio. Y es que navegando por la red hemos visto algunas prendas y complementos muy similares a los que Ana Boyer ha llevado en su última foto de Instagram. ¡Y todas ellas por menos de 40 euros!

Si te apetece imitar este acertadísimo look de la hija pequeña de Isabel Preysler, ahora no tienes excusa. Y es que te hemos seleccionado piezas prácticamente idénticas que puedes encontrar muy rebajadas en tus tiendas low cost favoritas. De Mango a Maripaz pasando por Vero Moda, hazte con estas prendas y complementos y logra copiar a la empresaria más chic del momento y enamorarnos tanto como ella. Yo que tú ni me lo pensaría. ¡Corre y no pierdas el tiempo!