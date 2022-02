Ya prácticamente estamos en entretiempo, y se acerca el momento de hacer el cambio de armario. Entre los estilismos que más quebraderos de cabeza nos dan se encuentran los de oficina: queremos dejar atrás las botas y botines, pero las zapatillas son demasiado informales para ir a trabajar; también deseamos colgar el abrigo, pero llevar siempre gabardina nos aburre… En fin, toda una odisea.

Y es que seleccionar looks arreglados pero sin pasarse no es nada fácil. Además, en muchas empresas no están permitidos los vaqueros, y las faldas en ocasiones no resultan demasiado cómodas. Por suerte, contamos con la inestimable ayuda de Kate Middleton, que consigue inspirarnos en un abrir y cerrar de ojos.

La duquesa de Cambridge se ha convertido en los últimos tiempos en todo un referente de estilo. Y es muy difícil pillarla en un renuncio. Por eso no nos ha extrañado que finalmente hayamos reparado en uno de sus mejores estilismos para acertar de lunes a viernes en cuanto llegue la primavera.

Kate Middleton, fuente de inspiración para cuando no sepas qué look ponerte para ir a la oficina

Blazer oversize en color crudo, pantalones de pinzas hasta los pies en azul marino, stilettos básicos a juego, y bolso mini de firma. Esa es la propuesta de Kate Middleton para un día cualquiera en la oficina. ¡Una combinación de fondo de armario ideal!

Estamos seguras de que cuando la veas vas a querer hacerte con todas las prendas que componen su look (porque además las puedes reutilizar sin esfuerzo por separado), así que nos hemos puesto manos a la obra para encontrarlas casi idénticas. Eso sí, la mayoría de ellas en versión low cost. Sigue bajando y fíchalas antes de que se agoten.