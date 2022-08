La hija de José Ortega Cano está contando los minutos para su participación en el reality ‘Pesadilla en el paraíso’. Toda una nueva aventura que llega en una de las épocas más agitadas de su vida, pero que se está tomando con filosofía y serenidad. La colaboradora de televisión se ha hecho con una nueva joya ¿será para controlar el tiempo dentro del programa? Gloria Camila ha adquirido un nuevo complemento, un reloj XXL para decorar su muñeca… se le debe estar haciendo larga la espera. Os contamos todos los detalles del nuevo modelo de reloj de Gloria y os ofrecemos alternativas para que incorporéis este accesorio tan clásico en vuestros looks.

Hace tiempo que la hora se puede ver desbloqueando la pantalla del móvil, del que no nos despegamos ni muertas. Pese a estas facilidades de la tecnología los relojes no dejan de venderse, se han convertido en un complemento icónico y que puede coronar un estilismo con su mera presencia. Gloria Camila ha optado por un reloj de pulsera de la línea de hombre de Guess, y desde la redacción de Semana queremos aplaudirle el gesto. La moda no tiene género, si te gusta un modelo ¿por qué vas a dejar de comprarlo porque no haya sido pensado para tu sexo?. Este reloj es una declaración de buenas intenciones. Además, el estilo boyish con prendas y complementos masculinos está de moda.

A Gloria Camila nunca le falta un buen reloj en sus estilismos

El accesorio de Gloria Camila es un diseño creado por la firma Guess para apoyar al colectivo LGTBIQ+ que salió a la venta durante el mes del Pride. Otras muchas marcas como Bimba y Lola, Michael Kors, Swatch o Apple, ya han colaborado incluyendo la bandera arcoíris en sus modelos. Aunque cantidad de firmas se aprovechen del pinkwashing para ganar unos cuantos adeptos, el gesto es de agradecer. Gloria ha apostado por el modelo dorado de este diseño, le ha quitado unos cuantos eslabones a su pulsera y ha obtenido un resultado fantástico, un reloj con esfera XXL que acapara todas las miradas. Este reloj que cuenta con un cuadrante dorado con tres cronógrafos y una correa de acero en el mismo color muy chic. Ficha las alternativas que te ofrecemos para ir glamurosa y puntual.