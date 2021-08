Belén Esteban está pasando unos maravillosos días por Inglaterra y, para hacer turismo, ha elegido un estilismo ideal que no puede ser más cómodo.

Como cada año, Belén Esteban está disfrutando de un completo mes de agosto de vacaciones. Unas semanas de descanso y relax en las que la colaboradora de Sálvame aprovecha para viajar Benidorm para visitar a su madre y a uno de sus hermanos pero también para viajar acompañada de su marido, Miguel Marcos, y disfrutar de lo que cada destino pueda ofrecerles. Este 2021, como ya es costumbre para los dos tortolitos, la pareja ha elegido Canarias, donde ha disfrutado de paseos en barco, días en la playa y del estupendo resort en el que se han alojado. Sin embargo, este no ha sido su único viaje, pues juntos también han querido salir de España e irse a conocer Inglaterra.

Entre Londres y Liverpool, Belén Esteban y Miguel Marcos han pasado un agradable fin de semana inglés recorriendo los rincones que vieron nacer a Los Beatles (como The Cavern Club) pero también de los puntos más turísticos de la capital. Unos días por Inglaterra que no han podido sentarle mejor a la tertuliana más querida por el público y para los que ha elegido un conjunto comodísimo e infalible. Un look que, sin duda, tú también deberías incluir en tu maleta en tu próxima escapada por Europa.

El conjunto cómodo y acertado que Belén Esteban ha llevado en su turístico viaje a Inglaterra

Aunque la colaboradora y empresaria se ha cambiado de ropa en cada uno de los destinos, hay un conjunto que ha sido, indiscutiblemente, su uniforme para este viaje tan especial. Y es que Belén Esteban parece que tenía claro que buscaba la comodidad y la sencillez para recorrer las calles de Londres y Liverpool. ¡Y lo ha conseguido! La creadora de Sabores de La Esteban ha elegido para sus días por Reino Unido leggings negros, confortables y muy de batalla, camisetas blancas con o sin estampar y una cazadora vaquera para esos momentos en los que bajaban las temperaturas. Una combinación prácticamente infalible que funciona en casi cualquier ocasión y que ella ha llevado para visitar museos, pasear por las ciudades y moverse en el transporte público.

A modo de calzado, la colaboradora ha elegido siempre unas sencillas zapatillas deportivas blancas. Un zapato cómodo y todoterreno, perfecto para andar durante todo el día y hacer turismo sin preocuparte por nada más. Se nota que Belén Esteban, después de muchos agostos, mucho viajes y muchos destinos, ya es una perfecta turista. ¡Y es por ello por lo que debes copiar su look en tus próximas vacaciones fuera de España!