Este jueves ha visto la luz la colección cápsula creada por C. Tangana para Bershka con modelos atrevidos y cañeros que se convertirán en tu obsesión

Como todos los discos y todos los artistas que marcan una época, “El Madrileño” de C. Tangana no solo se escucha; también te viste. Y a partir de ahora, esta sensación va a ser literal: C. Tangana se une a Bershka para idear una colección de prendas y accesorios inspirada en el disco que a él le ha consolidado como artista total. Y a nosotros como fans totales. Si el protagonista de esta nueva colaboración es el músico que ha creado el último gran clásico de la música en castellano, el disco que ha unido a varias generaciones de amantes del pop en español, C.TANGANA X BERSHKA también une tradición y modernidad, sport y elegancia, España y América latina.

Una colaboración llena de siluetas tanto para él como para ella

De la misma manera que “El Madrileño” es uno de esos discos de consenso que no discrimina oyentes, esta una colaboración llena de siluetas tanto masculinas como femeninas. Incluso las prendas para chico cuentan con un planteamiento de diseño unisex para que también las puedan lucir ellas.

Para conseguir transferir de la manera más fiel la esencia de “El Madrileño” a esta colección, hemos querido que la obra de Iván Floro, artista que ha hecho de sus óleos una extensión estética del universo de C. Tangana, estuviera presente en esta ocasión tan especial. El artífice de la portada del álbum y de todos los singles del proyecto ha creado varias obras exclusivas para la ocasión. Una de ellas se exhibirá en nuestra nueva Flag Ship que se inauguró el pasado día 3 de septiembre en la madrileña calle de Preciados. Os mostramos algunas piezas de una de las colecciones cápsula más esperadas.