La necesaria y esperada lluvia por fin ha llegado a todas España. Y aunque muy bienvenida después de muchos meses de sequía, estos días se nos plantea un problema cuando abrimos el armario. ¿Eres de las que te da pereza y no sabes qué ponerte en estas mañanas grises y plomizas? Pues estás de enhorabuena porque salimos a tu rescate proponiéndote un shopping con los mejores chubasqueros para alegrar los estilismos más anodinos.

Te levantas, abres la ventana y se presenta un día de lluvia más o menos intensa. ¿Qué no puede faltar en tu look? Además de las botas de agua, el complemento que puso de moda Kate Moss en los primeros años de los 2000 y ahora ya son imprescindibles, tienes que tener a mano un chubasquero. Olvídate del clásico y british trench (aunque nos encanta y no puede faltar en ningún armario) porque lo hemos cambiado por el chubasquero. Más casual, informal y relajado… y en la mayoría de las ocasiones también mucho más divertidos.

Los chubasqueros para triunfar en los looks más casual

Ponte tus botas de agua, unos vaqueros, el jersey más calentito o una sudadera… y encima un bonito chubasquero. Tendrás el mejor look para estos días de lluvia que vamos a tener en estas próximas semanas.

Aquí te lo queremos poner muy fácil, por eso hemos hecho un shopping con una selección de chubasquero para todos los gustos y estilos.

Te proponemos desde el clásico chubasquero estilo pescador en el verde más discreto o en un amarillo chillón que potencia cualquier estilismo. Pero si quieres ponerle el toque más divertido, el original print de flores de Marni para Uniqlo es tu elección. Solo con él te convertirás en el centro de todas las miradas.

Junto con los modelos más clásicos, muy funcionales con multibolsillos y capuchas, también tienes para elegir las capas. Esta temporada es una prenda de abrigo que ha vuelto con fuerza, en su versión de lana y con el cuello de pelo (la Reina Letizia es una declarada fan para ocasiones especiales desde hace años), pero también para los días de lluvia de tejido impermeable y con capucha. De las lisas a los estampados de cuadros, seguro que te van a encantar.

Y para dar ese toque cañero a los grises días de lluvia nada mejor que una prenda de charol en negro.

¡Sigue deslizando y seguro que encuentras entre todos estos chubasqueros el tuyo!