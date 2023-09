Los chalecos sastre se encumbran como la prenda más versátil para acudir a la oficina. Palabra de Esther Doña, quien recientemente nos sorprendía con un espectacular traje blanco que conjuntaba con chaleco. Un outfit perfecto para brillar con luz propia durante los primeros compromisos destacados que ya tienes en agenda de la rentrée.

De Jessica Bueno, que acaba de arrancar una nueva aventura televisiva entrando en 'GH VIP', a Vicky Martín Berrocal sin olvidar Sandra Gago o Aida Domènech 'Dulceida'. Son muchas las mujeres que utilizan el tándem chaleco-pantalón como el uniforme ideal para cumplir con sus compromisos profesionales. Esta pieza icónica, que incluyó en el vestidor femenino el diseñador francés Yves Saint Laurent en la década de los 60, vuelve a estar muy presente durante los últimos años. Se ha convertido en una prenda tan versátil como sofisticada que convence por igual a las mujeres más clásicas como a las más transgresoras. Estas últimas lo pueden llevar con vaqueros anchos, zapatillas o, incluso, abierto.

Chalecos que son un flechazo

La moda tiene la capacidad de reinventarse temporada tras temporada y este año apuesta, de nuevo, por los chalecos. Prendas que nacieron en el siglo XVII en Inglaterra y que fueron creadas para los hombres como sobrecamisa. Actualmente están muy presentes en el vestidor femenino y han sido muchas las firmas de lujo que los han metido en sus colecciones. ¿Lo mejor de todo? Que puede convertirse en un gran aliado para los looks de entretiempo ya que son aptos para llevar solos o con unas simple camiseta debajo, además, sientan ideal para las mujeres que pasan de los 50 años.

En nuestra selección hemos incluido siete versiones distintas de chalecos. Para las más clásicas uno de raya diplomática en color gris que podrás llevar con pantalón a juego. Las más modernas seguro que echan el ojo al confeccionado en tejido denim que nos encanta. El blanco tiene el valor añadido que casa a la perfección con todos los estilismos, así que no puede resultar más versátil. El más juvenil viene en diseño corto. Anímate y llévalo abierto con una camiseta, un auténtico look effortless que tiene como clave el confort y que no puede resultar más embriagador.

Desliza porque a continuación encontrarás nuestra selección de chalecos.

1 de 7 Mango 29,99 euros Chaleco de diseño entallado con cuello pico y dos bolsillos de ribete en la parte delantera. 2 de 7 Massimo Dutti 59,95 euros Este chaleco es perfecto para tus compromisos de otoño. Tiene cierre mediante botones y forro interior. 3 de 7 Parfois 35,99 euros Un bonito chaleco de estilo moderno en tono gris. 4 de 7 C&A 44,99 euros Chaleco vaquero confeccionado en tejido elástico con bolsillos al bies. 5 de 7 Zara 25,95 euros Chaleco confeccionado en mezcla de lino con bolsillos delanteros y cierre frontal con botones. 6 de 7 Asos 29,99 euros Chaleco blanco en versión corta con tapeta frontal de corchetes 7 de 7 Brownie 49,90 euros Chaleco de sastre en versión corta y cierre frontal con botones.