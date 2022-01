Chabeli Iglesias fue uno de los rostros que más estilo marcó en los años 80 y 90. En aquel entonces ella era una auténtica ‘it girl’, tal y como hoy lo es su hermana Tamara Falcó. Pero en tiempo récord pasó de ser uno de los personajes más perseguidos por la prensa rosa y el gran público, a desaparecer del foco mediático para comenzar una vida tranquila en Palm Beach; una de las urbanizaciones más lujosas de Miami donde reside actualmente con su marido Christian Altaba, y sus dos hijos Alejandro y Sofía, de 19 y 9 años.

Aunque su vínculo con la moda le viene desde pequeña, no quiso enfocar su carrera en este universo. Sin embargo, como digna sucesora de su madre, lleva la sofisticación en la sangre y luce cualquier look con la flamante elegancia que le viene de familia. Aunque ahora viste clásica y sencilla, emana una esencia única que hace que cada conjunto que luce se convierta en objeto de deseo. El de hoy es un mono de color verde militar con el que ha conseguido el look perfecto para cualquier día de la semana. Ella lo ha lucido con unas sandalias de tacón, pero queda de maravilla incluso con deportivas.

Chabeli Iglesias nos inspira con este mono color caqui

Esta temporada, como viene siendo habitual desde hace ya varios años, el color verde caqui es tendencia. Si todavía tienes dudas, solo tienes que echar un vistazo a la cuenta de Instagram de Chabeli Iglesias, -o a nuestra galería en la parte inferior de esta noticia-, para comprobar que los colores neutros siguen conquistando el armario de las celebridades más importantes de nuestro país.

Después de ver el conjunto de la hermana mayor del cantante Enrique Iglesias estamos seguras de que tú también vas a querer hacerte con uno igual porque es ideal para arrasar en la oficina o en cualquier ocasión que se precio. Sigue a raja tabla la máxima de ‘menos, es más’ y es tan minimalista que no pasa de moda.

¿Lo mejor? Es atemporal, con perneras amplias y en función de cómo lo conjuntes podrás sacarle provecho en cualquier época del año. Aunque el diseño idéntico que luce Chabeli no lo hemos encontrado, sabemos dónde venden uno muy parecido y seguramente más económico: en H&M. Pero tendrás que ponerte una notificación si quieres hacerte con él, porque está agotado.

El verde caqui sienta fenomenal a morenas como ella

Hay tonalidades con las que siempre nos veremos más favorecidas. Y es que en función de tu color de pelo, habrá unos colores que te sentarán mejor que otros. El verde caqui es, según los estilistas, una de las gamas cromáticas que mejor sientan a las mujeres morenas. Para sacarle más partido a este tono, mezcla con nuestros como el blanco, gris y negro y suavizarás e incluso darás un toque más formal a tu outfit. Esto es precisamente lo que ha hecho Chabeli.