La socialicé se ha ido a Málaga a distfrutar de unos días de descanso, concretamente al Hotel Higueron, un lujoso resort repleto de piscinas y chorros en los que tomarse unos días apartada del mundanal ruido de la ciudad. Su llegada al hotel ha sido majestuosa, como siempre, con un look espectacular, muy juvenil y con un estampado que es tendencia esta temporada. Carmen Lomana ha dado la bienvenida a sus vacaciones con un mono de Mango con estampado geométrico y un bolso cuya historia no os dejará indiferente.

Carmen Lomana es una señora de marcas, lo sabemos, pero de vez en cuando también coquetea con las firmas del vulgo, esta vez, nos has sorprendido con un mono de Mango de estampado setentero fantástico en tonos verdes, rosas y blancos. El mono tenía un cuello alto y un tejido ligero y suelto ideal para verano. Detrás, bajo el precioso cuello Perkins se hallaba el cierre, para no emborronar la limpieza del estampado, tenía un corte largo y el bajo de los pantalones era de estilo campana, muy en boga. Un acierto atrevido que es para darle un aplauso.

La colaboradora optó por unos accesorios dorados, un par de brazaletes, reloj de pulsera y unos pendientes de tipo aro grueso que asomaban por su impoluta melena rubia. Desde que diseña sus propias joyas, no descuida los complementos ni un segundo. Pero, esta vez, la guinda del pastel fue otra, un bolso Kelly de Hermès, con mucha historia detrás, un clásico de la moda.

Carmen Lomana tiene el mono con estampado retro de Mango más versátil de la temporada

El espléndido bolso verde de Carmen Lomana no es otro que la versión mini del modelo Kelly de Hermès, un complemento por el que muchas pagarían cifras incontables de dinero. Para acceder a este complemento tienes que lidiar con largas listas de espera de meses, incluso años, para que la firma reponga el modelo. Las subastas son el método más fácil de conseguirlo y, ahora mismo, su valor ronda entre los 20.000 y los 40.000 euros. Grace Kelly utilizó este modelo de bolso para ocultar su embarazo delante de los paparrazzi; dejó una foto inolvidable en la que aparecía con un vestido y un abrigo de pieles con volumen, y este accesorio delante del vientre. ¿Lo mejor? Es que Carmen no tiene un modelo de este inaccesible bolso, ni dos, sino tres. Su colección consta de uno en su versión mini verde, otro en color camel y uno último en negro. ¿Por qué? Porque puede. Desliza para descubrir su look completo.