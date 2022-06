¡Ha llegado por fin el deseado verano! Pero además de apuntar en la agenda nuestros viajes a la playa (o la montaña), también debemos revisar todos los compromisos que nos esperan. Y es que… ¿Quién no tiene una boda en los próximos meses? Debido a la pandemia del coronavirus, la gran mayoría de los enlaces que estaban previstos han tenido que aplazarse, y ahora hay un boom de bodas imparable.

Por este motivo, estamos seguras de que ya te has puesto a buscar en las rebajas diseños con los que lograr convertirte en la invitada más aclamada. Pero si todavía no has encontrado nada que te convenza del todo, tranquila, porque quizás te traemos la solución. Aunque decimos quizás porque desconocemos tu presupuesto y el vestido que te vamos a proponer supera los 1.400 euros. Se lo hemos visto a Carla Goyanes y ha sido amor a primera vista: fresco, rejuvenecedor, cómodo, estiloso… ¡Lo tiene todo!

Carla Goyanes tiene el vestido de invitada perfecto para combatir el calor sin perder ni una pizca de estilo

El pasado fin de semana la hija de Cari Lapique acaparaba todas las miradas en la boda de unos amigos. Pero ojo, porque no solo los allí presentes alabaron su estilismo, también en Instagram causó furor: «Para las que me habéis pedido ver mejor el vestido de la boda de las stories del sábado aquí os lo dejo. Es de Jorge Vázquez Estudio«, escribía Carla Goyanes junto a varias fotografías posando con su look.

Se trata de un diseño con estampado de flores que destaca porque carece de mangas pero cuenta con una capelina que nace en el cuello. ¿Lo más? La falda toma vuelo a partir de la rodilla, donde se despega ligeramente gracias a una serie de godet. Además, se acompaña de un cinturón-lazo que estiliza la silueta de inmediato. ¡Nos encanta! ¿El único problema que le vemos? Como decíamos antes, su precio, ya que cuesta 1.450 euros.

Este espectacular vestido funciona por sí solo y no requiere de muchos accesorios, por lo que la socialité decidió combinarlo con unas sandalias de cuña en tono dorado y unos sencillos pendientes. ¿Quieres verla ya? ¡Desliza!